Agfas neue PrintSphere Disaster Recovery sichert die tägliche Druckproduktion von Zeitungsdruckereien

PrintSphere Disaster Recovery ist ein neues Modul, das Zeitungsdruckereien ein sicheres Back-up bietet, mit dem sie ihre Zeitungen jederzeit drucken können.

PrintSphere ist eine cloud-basierte SaaS-Lösung für standardisierten und effizienten Datenaustausch und Workflow Automatisierung. Sie wird in Agfas privater und sicherer Cloud gehostet und ermöglicht es Druckereien, Daten einfach online zu speichern und Dateien schnell mit allen Beteiligten auszutauschen. Mit Hilfe des PrintSphere Disaster Recovery (PrintSphere Notfallwiederherstellung) Moduls speichern die Benutzer der ArkitexWorkflow Software alle eingehenden Ausgabedateien automatisiert in der sicheren Cloud von Agfa. Im Notfall erhält ein Druckpartner oder ein Ersatzdruckstandort einfach und schnell Zugriff auf die gespeicherten Daten und kann den Druck wiederaufnehmen. So erhalten Zeitungsdruckereien Gewissheit, dass ihre Tageszeitung gedruckt wird?? auch wenn die Druckmaschine oder der gesamte Produktionsstandort ausfällt. PrintSphere Disaster Recovery löst auch potenzielle Probleme bei der FTP-Übertragung, einschließlich der Übertragungsgeschwindigkeit, und bietet eine sicherere und zuverlässigere Plattform.

Agfa entwickelt, produziert und vertreibt eine umfassende Palette von Imaging-Systemen und Workflow Lösungen für die Druckindustrie, das Gesundheitswesen sowie für spezifische High-Tech-Branchen, wie beispielsweise gedruckte Elektronik und Lösungen für erneuerbare Energien.

Der Firmensitz befindet sich in Belgien. Die größten Produktions- und Forschungszentren befinden sich in Belgien, den Vereinigten Staaten, Kanada, Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich, Österreich, China und Brasilien. Agfa ist weltweit mit Verkaufsorganisationen in über 40 Ländern aktiv.

