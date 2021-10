Agiles und hybrides Projektmanagement mit Microsoft Project oder Jira- – TPG Webinar

Können die Tools von Microsoft und Atlassian einzeln alles abdecken, was heutzutage im agilen, klassischen und hybriden Projektmanagement benötigt wird? TPG The Project Group, internationaler Full-Service Anbieter für Projektmanagement-Beratung und -Lösungen widmet sich dieser Frage im kostenlosen Webinar „Microsoft Project oder Jira? Welches Tool Sie wofür nutzen sollten und wie Sie beide für hybrides Projektmanagement verbinden“ am 10.11.2021 (15:00 – 16:00 Uhr). Die kostenlose Anmeldung zum Webinar ist möglich unter https://bit.ly/3iP936H

Microsoft erweitert seine klassischen Projekt-/Portfoliomanagement (PPM) Tools wie Project Online oder Project for the Web immer weiter in die agile Richtung (z.B. mit Planner). Atlassian geht denselben Weg von der anderen Richtung: das agile Tool Jira kann durch Add-on Produkte für klassische Projektmanagement-Aufgaben erweitert werden. In diesem Webinar geht es darum, wofür sich Microsoft PPM und Jira jeweils wirklich sinnvoll einsetzen lassen und wo die Grenzen sind.

„Die Teilnehmenden des Webinars lernen, wie sich die Grenzen der einzelnen Tools überwinden lassen, indem beide Welten durch Integration verbunden werden. Somit haben Projektleiter, egal ob klassische oder agile Planung, je nach Bedarf beide Tools zur Verfügung – ohne Kompromisse.“ sagt der Referent und Ressourcenmanagement-Experte Johann Strasser, geschäftsführender Gesellschafter von TPG The Project Group.

Besonders interessant ist das Webinar für PMOs, Projektleiter und IT-Verantwortliche auf der Suche nach Lösungen für die richtige und wirklich akzeptierte Tool-Welt im hybriden Projektmanagement.

Das Webinar wird aufgezeichnet. Wer nicht live teilnehmen kann, erhält, Anmeldung vorausgesetzt, im Nachgang die Präsentation und den Link zur Aufzeichnung zugesandt.

TPG The Project Group sorgt seit über 22 Jahren bei ihren Kunden für das gute Gefühl, ihre Projektwelt wirklich im Griff zu haben und den Erfolg ihrer Investition langfristig zu sichern. Mit Beratung, Produkten, Lösungen und Training zu klassischem, agilem oder hybridem Multi-Projektmanagement begleitet TPG mittlere und große Unternehmen aller Branchen im PMO, Projekt-, Portfolio- und Ressourcenmanagement auf dem Weg in die Digitalisierung und zu einem höheren PM-Reifegrad. Auf Basis fundierter methodischer und technischer Expertise entstehen individuell optimierte Cloud- oder „on premises“-Lösungen auf der jeweils für den Kunden passenden technischen Plattform – Microsoft oder Planisware. Besonders bekannt ist TPG für die Integration von Projektmanagement- mit vielen anderen IT-Systemen via TPG PSLink©, einem weltweit führenden Middleware-Produkt. International überzeugen die vielen TPG Niederlassungen in Europa, Nordamerika und dem MEA-Raum sowie ein weltweites Partnernetzwerk.

