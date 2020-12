Agon Tax ist Ansprechpartner für Steuerberatung aus Garbsen

Das Steuersystem ist trotz oder gerade wegen zahlreicher Regulierungen für den Laien oft nur schwer zu durchblicken. Dennoch ist es im Laufe des Berufslebens unumgänglich, sich mit Steuererklärung, Jahresabschluss, Lohnbuchführung und Co. auseinanderzusetzen. Um Unternehmen und Privatpersonen bei diesen komplexen Themen zu unterstützen, kümmert sich die Agon Tax Steuerberatungsgesellschaft aus Garbsen bei Hannover seit mittlerweile über 30 Jahren um alle Steuerbelange ihrer Mandanten.

Deshalb ist die Beauftragung eines Steuerberaters empfehlenswert

Einen Steuerberater zu beauftragen, hat neben der Zeitersparnis, die dadurch für den Mandanten entsteht, zahlreiche weitere Vorteile. Vorrangig gibt die Zusammenarbeit mit einem in Steuerrechtsfragen versierten Ansprechpartner dem Mandanten das Gefühl, rechtlich auf der sicheren Seite zu sein. Mandanten haben so die Möglichkeit, Rat zu aktuellen steuerlichen Gesetzen einzuholen und das Risiko zu vermindern, unbewusst in eine Steuerfalle zu geraten.

Ein weiterer Punkt, in dem besonders Privatpersonen von kompetenter Unterstützung profitieren können, ist die Nutzung des vollen Potenzials der Steuererstattung. Obwohl es als Privatperson gut möglich ist, die Einkommensteuererklärung allein zu erstellen, ist diese Vorgehensweise nicht immer empfehlenswert. Ein Steuerberater kann seinem Mandanten im Detail erklären, welche Kosten tatsächlich von der Steuer abgesetzt werden können und welche nicht. Auf diese Weise kann nicht nur das Steuererstattungspotenzial vollständig genutzt werden, es können auch hohe Steuernachzahlungen vermieden werden.

Ein Steuerberater ist zudem nicht nur rechtlich sondern auch technisch stets auf dem neuesten Stand. Aktuelle Softwarelösungen zur gesicherten Datenübertragung an das Finanzamt, die Krankenkasse und Berufsgenossenschaften minimieren den Papierverbrauch und den Arbeitsaufwand von Mandanten und Ämtern. Deshalb verlangen viele Ämter mittlerweile gezielt nach einer digitalen Datenübermittlung. Damit auch technisch weniger versierte Mandanten ihre persönlichen Daten auf diesem Weg sicher übermitteln können, bieten Steuerberater ihr technisches und fachliches Know-how an.

Die Agon Tax Steuerberatungsgesellschaft verfügt über mehr als 30 Jahre Unternehmensgeschichte

Die Agon Tax beschäftigt sich seit 1989 mit steuerlichen Belangen von Unternehmen und Privatpersonen. Den Anfang machte Steuerberater Werner Radzuweit, dessen Team noch im gleichen Jahr von der Steuerberaterin und jetzigen Geschäftsführerin Susanne Blume ergänzt wurde. Meilensteine in der Unternehmensgeschichte sind unter anderem die Gründung einer gemeinsamen Gesellschaft im Jahr 2004 und die Ergänzung des Teams um Thomas Geiger im Oktober 2011.

Das Unternehmen fußt seit seiner Gründung vor über 30 Jahren auf den gleichen Werten. Neben einem hohen Maß an Kompetenz und Zuverlässigkeit legen die Steuerberater der Agon Tax Wert auf Familiarität und Vertrauen im Umgang mit ihren Mandanten. Ehrlichkeit und Verantwortungsbewusstsein spielen für die Steuerberater eine große Rolle und werden im Gegenzug auch von den Mandanten der Kanzlei erwartet.

Trotz der traditionsreichen Geschichte des Unternehmens legt die Agon Tax Wert auf Fortschritt. Dazu gehört neben der stetigen Neuaneignung von Wissen und Informationen zu Neuerungen im Steuerrecht auch der technische Fortschritt, den die Steuerberatungsgesellschaft für ihre Mandanten nutzen möchte.

Das Leistungsspektrum der Steuerberatungsgesellschaft Agon Tax

Die Agon Tax Steuerberatungsgesellschaft aus Garbsen bietet Mandanten zahlreiche Leistungen an, um die Vorteile einer professionellen Steuerberatung nutzen zu können. Dazu gehören Steuerberatungen aller Art. Neben der Einkommensteuererklärung übernimmt die Steuerberatungsgesellschaft auch Schenkung- und Erbschaftsteuererklärungen, Umsatzsteuererklärungen und Gewerbesteuererklärungen. Auch die Körperschaftsteuererklärung und die Kapitalertragsteuer-Anmeldung können Mandanten in die Hände der Steuerberater der Agon Tax legen.

Unternehmen können sowohl beim Jahresabschluss als auch bei der Lohnbuchführung regelmäßige Hilfe von der Agon Tax in Anspruch nehmen. Weitere Leistungen für Unternehmen umfassen die betriebswirtschaftliche Beratung, die Betreuung von Prüfungen sowie Informationen zu Neuigkeiten im Steuerrecht.

Pressekontakt:

Agon Tax Steuerberatungsgesellschaft mbH

Pressestelle

Graf-Stauffenberg-Str. 1

30823 Garbsen

Leiter Unternehmenskommunikation

Dipl.-Kfm. WP/StB Thomas Geiger

Mail: info@agon-tax.de

Tel: 05131 464850

Fax: 05131 464858

Web: https://agon-tax.de/