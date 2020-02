aicas bringt IoT-Softwareverwaltung mit Portal für eingebettete Geräte voran

JamaicaPortal vereinfacht Steuerung

von Geräten, Software und Daten des IoT im gesamten Lebenszyklus

Internets der Dinge (IoT) betreibt.

JamaicaPortal ermöglicht Unternehmen, über die Datenerfassung hinauszugehen und

den vollen Wert des Internets der Dinge zu erschließen. Dies geschieht nicht nur

über die Verwaltung der Daten, die von den Geräten einlaufen, sondern zudem

mittels Überwachung und fortlaufender Anpassung der anliegenden Aufgaben.

“JamaicaPortal vereinfacht die Verwaltung komplexer IoT-Systeme. Es eröffnet

gesteuerten Zugriff auf die Software in jedem Gerät und ermöglicht deren

Anpassung auf Grundlage der Kenntnisse aus Live-Datenanalysen sowie

aktualisiertem Schutz vor Bedrohungen in dynamischen Konnektivitätsumgebungen”,

sagte Dr. James J. Hunt, CEO und CTO der aicas GmbH. “Unabhängig von Branche,

Größenordnung und spezieller Nutzung stellen wir nahtlose Steuerung von Geräten

und Betriebssystemen für hohe Leistung und Flexibilität zur Verfügung, ohne

Kompromisse bei der Sicherheit zu machen.”

JamaicaPortal ist das neueste Produkt aus dem Portfolio der Technologien auf

Grundlage von JamaicaVM von aicas und verfügt über DevOps-Tools für

automatisierte und unmittelbare Überwachung, Steuerung, Konfiguration und

Verwaltung vollständig integrierter IoT-Umgebungen. Es stellt integrierten,

Software-definierten IoT-Systemen Best Practices und Verfahren der IT-Verwaltung

von Diensten, Versionen und Bereitstellung zur Verfügung sowie Verwaltung von

Problemen und Vorfällen. JamaicaPortal basiert auf den Grundlagen von aicas–

JamaicaVM, der einzigen virtuellen Maschine mit Java, die sich nahezu 20 Jahre

lang in der Unterstützung entscheidender IoT in Echtzeit und integrierter

Systemanforderungen bewährt hat. Produkte auf Grundlage von Jamaica ermöglichen

intelligente Anbindung in den Software-Stacks von 20 Millionen Anwendungen in

den Bereichen Automobil, Transport, Logistik und Industrie, die an Kunden

ausgeliefert wurden.

JamaicaPortal verfügt über ein Online-Dashboard und ermöglicht Nutzern sofortige

Konfigurationen auf Grundlage individueller Anforderungen wie “Load” oder

“Function” und die Möglichkeit zur Festlegung regelbasierter, automatisierter

Rekonfiguration. JamaicaPortal ist modular und für den Bedarf kleinformatiger

Umgebungen wie auch für Bereitstellungen in Großunternehmen gemacht. Es ist

modular und ermöglicht vollständige Integration mit Hardware, Software und

eingebettete Integration unabhängig von Hardware und Betriebssystem, die in

einer IoT-Umgebung zur Anwendung kommen.

Mit JamaicaPortal können Softwarepakete gefiltert und Komponenten können

einzelne oder als Gruppen verwaltet werden, sodass nur vollständig validierter

Code oder Dienste für Updates entscheidender Systeme zum Einsatz kommt. Des

Weiteren verfügen Entwickler über Tools zur Verteilung, Verwaltung und Prüfung

der Anwendbarkeit von Softwarekomponenten, können Laufzeitverhalten überprüfen

und Komponenten vor Beschädigung schützen – ohne Ausfallzeiten des Systems. Die

Plattform stellt skalierbare Verwaltung im gesamten Lebenszyklus, Fehlerdiagnose

und Funktionen maschinellen Lernens zur Verfügung.

Hinweis für Redakteure: Bilder, Interviews und weitere Details erhalten Sie bei

Joe McGurk von aicas Corporate Communications unter jtmcgurk-ext@aicas.com.

Informationen zu aicas

Integrierte Softwareprodukte von aicas sind in Millionen angebundenen Geräten

und Fahrzeugen der größten Automobil- und Industriefirmen tätig. Das Unternehmen

wurde von führenden Kräften aus Technik und Forschung in Karlsruhe (Deutschland)

gegründet. Aicas bedient Kunden über seine Niederlassungen in Europa und

Nordamerika. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aicas.com

