aifinyo AG veröffentlicht Ergebnisse für das erste Halbjahr 2020

Auf Grund der Integrationskosten durch den Zusammenschluss mit der Decimo GmbH, hoher Investitionen in die Digitalisierung und der damit verbundenen Wachstums- und Innovationstrategie und erhöhte Risikokosten durch die Corona-Pandemie verzeichnet das Unternehmen ein negatives EBT in Höhe von EUR 2,6 Mio. für das 1. HJ 2020 (1. HJ 19 EUR +0,1 Mio.) Zudem verursachte die Corona-Pandemie erstmals einen Rückgang beim Umsatz (EUR 16,6 Mio. gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum mit EUR 20,7 Mio.) und bei den bereinigten Erlösen (EUR 3,8 Mio. zu EUR 4,1 Mio.). Die bereinigten Erlöse entsprechen im Wesentlichen den Umsatzerlösen abzüglich kundengeschäftsbedingter Warenaufwände und Abschreibungen auf das Anlagevermögen. Das Halbjahresergebnis des seit Gründung profitablen Unternehmens war somit erstmals negativ.

Der Vorstand hat im Zuge dieser Entwicklung sehr schnell und konsequent u.a. die Finanzierungskriterien angepasst. Dadurch wurde trotz erstmaliger Konsolidierung der Decimo GmbH die Bilanzsumme um 20% deutlich reduziert und somit ein Anstieg der Eigenkapitalquote auf 16% erreicht. Zudem konnten erhöhte Risikokosten weitergegeben werden, wodurch sich die durchschnittlichen Gebühren erhöht haben.

?Im Sinne einer offenen und zeitnahen Kommunikation veröffentlichen wir zum ersten Mal Halbjahreszahlen. Wegen der anhaltenden Corona-Unsicherheiten geben wir aktuell keine Prognose ab, erwarten jedoch, dass das zweite Halbjahr besser verläuft und zu besseren Ergebnissen führt.?, so Stefan Kempf, Vorstand und Co-Gründer der aifinyo AG.

Dabei sieht der Vorstand erhebliche Chancen bei einer Wiederbelebung des Marktes. Zum einen steht aifinyo vor sehr erfolgsversprechenden Erweiterungen der digitalen Plattform, zum anderen hat die Kapitalmarktkrise von 2008 gezeigt, dass alternative Finanzierer überproportional stark nach einer Krise profitieren.

Das laufende Geschäftsjahr ist weiterhin von Investitionen in digitale Finanzierungsangebote und der Weiterentwicklung einer hoch wettbewerbsfähigen Technologie-Plattform geprägt. Der Vorstand will mit diesen Maßnahmen ?nach Corona? weiterhin ein profitables Wachstum ermöglichen und überdurchschnittlich an der Marktentwicklung partizipieren.