Air Filtration Seminar 2020: Testing against the virus? Protection for your health

Die Palas GmbH, Experte für Aerosoltechnologie, veranstaltet am 23.-24. September im Crowne Plaza Congress Hotel in Frankfurt a. M. sein Air Filtration Seminar (AFiS). Die Veranstaltung steht in diesem Jahr ganz im Zeichen der Corona-Pandemie und behandelt auf wissenschaftlichen Niveau unter anderem aktuelle Themen wie Atemschutzmasken sowie die Ausbreitung und Übertragung von Viren und Partikeln in den Atemwegen.

Palas konnte für diese Veranstaltung hochgradige Referenten gewinnen, die in ihren Vorträgen neue Informationen und Hintergründe über das Virus, die Verbreitung sowie mögliche Übertragungswege behandeln werden.

Ein großes Thema auf dem diesjährigen AFiS wird die Filterwirkung, Herstellung und verschiedenen Arten der Qualitätskontrollen bei jeglicher Art von Atemschutzmasken sein. Ziel der Veranstaltung ist es, die Teilnehmer in Bezug auf die Vergleichbarkeit der Messergebnisse, der Schutzwirkung ? vom Produzenten der Materialien über den Hersteller der Masken bis zu deren Zertifizierung in öffentlichen Messinstituten ? auf den technisch neusten Stand zu bringen.

Außerdem stellt die Palas GmbH im Zuge der Veranstaltung sein neues Exhalationsmessgerät vor. Mit dem innovativen, universell einsetzbaren Messgerät lassen sich Anzahl und Größe von Aerosolpartikeln schnell feststellen.

