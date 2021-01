AixConcept GmbH ist Fördermitglied des VdP Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland

Die AixConcept GmbH ist dem VDP Verband Deutscher Privatschulen in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland als Fördermitglied beigetreten. Bereits in der Vergangenheit hatte der VDP und das Stolberger Unternehmen regelmäßig kooperiert. Viele der Privatschulen in den genannten Ländern gehören seit Jahren zu den Kunden der AixConcept und setzen die integrierte Schul-IT Lösung des Unternehmens ein.

Gemeinsame Angebote

Der VDP engagiert sich für die Belange der Bildungseinrichtungen in freier Trägerschaft. Information über Neuerungen und Änderungen im Bildungssektor sowie Beratung und Dienstleistungen des Verbandes unterstützen die Mitglieder in ihrer täglichen Arbeit. Hierzu gehören zum Beispiel Veranstaltungen, Vorträge und Schulungen, die regelmäßig ein breites Angebot an Inhalten und Themen bereitstellen. Speziell zum Thema digitale Schule, digitaler Unterricht und digitale Transformation hat die AixConcept gemeinsam mit dem Verband in den letzten Jahren immer wieder attraktive Inhalte in unterschiedlichen Formaten präsentiert, die von den Mitgliedern gerne angenommen werden. Zu den Angeboten zählen Trainings, Präsentationen, Vorträge und Hausmessen ? analog wie digital.

Mitgliedschaft als logische Fortsetzung

?Durch die lange Kooperation ist unsere Fördermitgliedschaft der nächste logische Schritt. Damit können wir für die Mitglieder weitere attraktive Angebote offerieren, gleichzeitig aber auch bei Bedarf mit unserem Praxiswissen im Schul-IT-Umfeld mit der Leitung des VdP in Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland Vorschläge für die Digitalisierung und Transformation der Privatschulen diskutieren und wegweisende und bewährte Lösungsvorschläge unterbreiten und erarbeiten,? sagt Volker Jürgens, Geschäftsführer der AixConcept GmbH. Und Dr. Falk Rasche, Geschäftsführer der Geschäftsstelle des VdP in Wiesbaden, ergänzt: ?Wir freuen uns sehr, dass wir mit der AixConcept GmbH einen professionellen Anbieter von Schul-IT Lösungen begrüßen dürfen, den wir lange kennen und schätzen. Das ist ganz im Sinne unserer Mitgliedsschulen, die sich auf dem Weg der Digitalisierung befinden. Mitglieder können sich mit allen den Schulträger betreffenden rechtlichen und sonstigen Fragen jederzeit an den Verband wenden. Im Rahmen unserer fachlichen und zeitlichen Ressourcen klären und beraten wir oder vernetzen gerne mit Experten und Ansprechpartnern.?

AixConcept liefert als Experte für digitale Bildung seit 2003 schlüsselfertige IT-Lösungen für Bildungseinrichtungen. Tausende Schulen und andere pädagogische Institutionen in Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland erhalten Beratung, Konzeption, Umsetzung und Wartung aus einer Hand. Cloudbasierte Lösungen unterstützen die pädagogischen Anforderungen an Distanzunterricht. Aus der Firmenzentrale in Stolberg bei Aachen und mit Partnern sorgt AixConcept für einen reibungslosen Betrieb der Schul-Netzwerke und ist führender Lieferant für Schul-IT im deutschen Markt. AixConcept ist mehrfach zertifizierter Microsoft Goldpartner. www.aixconcept.de