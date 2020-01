AixConcept: Spendenaktion zu Weihnachten 2019 mit breakfast4kids

Anstelle des Versands von Weihnachtskarten hat AixConcept 2019 die karitative Organisation breakfast4kids unterstützt. Breakfast4kids engagiert sich seit mehr als 10 Jahren für die Versorgung von Schulkindern, die ohne Frühstück in die Schule müssen.

Jedes Jahr um die Weihnachtszeit werden traditionell Grußkarten an Kunden versandt. Anstelle der Karten war die Überlegung der AixConcept Geschäftsleitung, eine karitative Aktion durchzuführen, die jedoch eine Voraussetzung zu erfüllen hatte: als Komplettanbieter für Schul-IT Lösungen war es ein Anliegen, etwas für Schulkinder zu tun. Nach kurzer Recherche war der Partner dazu gefunden: breakfast4kids.

Zusammenarbeit mit breakfast4kids

Der Verein engagiert sich seit mehr als zehn Jahren für Schulkinder in Aachen und Umgebung, die aus verschiedenen Gründen ohne Frühstück in die Schule geschickt werden. Breakfast4kids Geschäftsführer Jörg Manfred Lang erläutert: “Unser mildtätiger Verein hat sich das Ziel gesetzt, so vielen Kindern wie möglich täglich ein gesundes Pausenbrot zu ermöglichen. Nachdem wir Anfang 2009 mit der ersten Schule in einem Pilotprojekt und 12 Pausenbroten gestartet sind und Erfahrungen sammeln konnten, wird unser Konzept zurzeit von 32 Schulen und einer KITA in den Städten Aachen, Eschweiler, Stolberg, Herzogenrath, Alsdorf, Köln und Brühl angenommen. Wir beliefern hier täglich über 900 Kinder.”

Der Verein ist ehrenamtlich organisiert und beschäftigt kein hauptamtliches Personal, daher kommen die Spenden zu 98 % den bedürftigen Kindern zugute.

Soziale Verantwortung

Volker Jürgens, Geschäftsführer von AixConcept: “Als Stolberger Firma haben wir bewusst einen regionalen Partner gesucht, der sich karitativ in Schulen engagiert. Wir sehen als erfolgreiches Unternehmen auch unsere soziale Verantwortung. Hungrige Kinder in Schulen sind in Deutschland nicht tolerabel.”

Über AixConcept

AixConcept liefert als Experte für digitale Bildung seit 2003 schlüsselfertige IT-Lösungen für Bildungseinrichtungen. Mehr als 1.900 Schulen und andere pädagogische Institutionen in Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland erhalten Beratung, Konzeption, Umsetzung und Wartung aus einer Hand. Aus der Firmenzentrale in Stolberg bei Aachen und mit Partnern sorgt AixConcept für einen reibungslosen Betrieb der Schul-Netzwerke und ist führender Lieferant für Schul-IT im deutschen Markt.

AixConcept ist zertifizierter Microsoft Goldpartner im Bereich Application Development. www.aixconcept.de

Über breakfast4kids

Breakfast4kids ist ein 2009 gegründeter caritativer Verein, der in 32 Schulen in NRW über 900 Kindern täglich ein gesundes Pausenbrot ermöglicht. Der Bedarf wird über die Schulleitung an den Verein gemeldet, der die entsprechenden Brote kostenfrei bereitstellt. Der Verein arbeitet ehrenamtlich, hat sehr geringe Verwaltungskosten (2 %) und garantiert den Kindern ein tägliches Pausenbrot für mindestens ein Schuljahr. Ziel ist es, den jetzigen Stand zu halten und gegebenenfalls. mehr Kinder zu erreichen, die seiner Hilfe bedürfen. www.breakfast4kids.de