AixConcept und Dell Technologies auf der didacta 2020 in Stuttgart

AixConcept und Dell Technologies haben eine gemeinsame Stand-Präsenz auf der weltweit größten Bildungsmesse didacta. Mit einer Kombination aus Hardware, Software und einer integrierten Schul-IT-Lösung zeigen die IT-Experten, wie moderne digitale Bildung aussieht.

Die erfolgreiche Umsetzung von digitalen Konzepten in der Schule beginnt mit Planung und Information. Digitales Lernen ist heute geprägt von übergreifend kommunizierender Hard- und Software sowie einem pädagogisch und didaktisch unterstützenden Schulnetzwerk. Dell Technologies und AixConcept zeigen auf der didacta 2020 aufeinander abgestimmte Komponenten. Dabei stehen Standards und Kompatibilität im Vordergrund.

Praxisnahe und bewährte Schul-IT-Lösung für Pädagogik und Administration

Die Endgeräte und Server von Dell Technologies für die didacta sind praxisnah ausgewählt und bilden schon heute in vielen Schulen die Basis für digitales Lernen. In Verbindung mit MNSpro Cloud oder MNSpro Classic präsentieren die Aussteller eine Gesamtlösung für Schulen, die flexibel, anpassbar und schlüsselfertig eingesetzt werden kann. Die AixConcept-Lösung bietet eine einfach zu bedienende und sichere pädagogische Oberfläche sowie die zentrale Administrierbarkeit des Systems – auch beim übergreifenden Einsatz von Apple-, Android- und Windows-Geräten.

“Lehrer und Lehrerinnen können damit arbeiten, ohne sich mit technischen Problemen befassen zu müssen”, betont Volker Jürgens, Geschäftsführer von AixConcept. “Weitere administrative IT-Aufgaben übernimmt die Schul-Netzwerklösung MNSpro – in der Cloud-Variante sogar unabhängig vom eingesetzten Betriebssystem.” Joachim Riess, Account Executive Education bei Dell Technologies, ergänzt: “Die Verbindung von Dell-Endgeräten und Dell-EMC-Servern mit den Schul-IT-Lösungen von AixConcept hat sich hundertfach in der Praxis bewährt und bietet professionelles Arbeiten auf standardisierter Basis. So wird Lehren und Lernen optimal unterstützt.”

AixConcept und Dell Technologies auf der didacta 2020 in Stuttgart

4. bis 28.03.2020 Messe Stuttgart

Halle 9, Stand D12

WEITERFÜHRENDE LINKS

Dell Technologies: www.delltechnologies.com/de-de/industry/education/

AixConcept: www.aixconcept.de

Didacta Stuttgart: https://www.messe-stuttgart.de/didacta/

AixConcept liefert als Experte für digitale Bildung seit 2003 schlüsselfertige IT-Lösungen für Bildungseinrichtungen. Mehr als 1.900 Schulen und andere pädagogische Institutionen in Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland erhalten Beratung, Konzeption, Umsetzung und Wartung aus einer Hand. Aus der Firmenzentrale in Stolberg bei Aachen und mit Partnern sorgt AixConcept für einen reibungslosen Betrieb der Schul-Netzwerke und ist führender Lieferant für Schul-IT im deutschen Markt.

AixConcept ist zertifizierter Microsoft Goldpartner im Bereich Application Development. www.aixconcept.de