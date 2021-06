AixConcept und Samsung bieten professionelle Lösung für Schul-IT

Schulen benötigen zur Bewältigung der komplexen pädagogischen, rechtlichen und administrativen Aufgaben standardisierte Systeme: Vom Netzwerk bis zu den Endgeräten und von der Lernmanagementplattform bis zur administrativen Gesamtlösung. Samsung und AixConcept haben für Schulen ein attraktives Angebot geschnürt.

Nachhaltig und sinnvoll einkaufen

Jetzt ist die Zeit, sich über Veränderungen und Anpassungen in der Schule Gedanken zu machen. Fördergelder des Bundes und der Länder eröffnen neue Möglichkeiten und die große Chance, über IT in der Schule nachzudenken und entsprechende Änderungen auf den Weg zu bringen. Zu einer nachhaltigen und sinnvollen Lösung gehört neben den Endgeräten ein Schul-IT-Management sowie eine einheitliche pädagogische Oberfläche.

Priorität professioneller Lösungen

Um Schulen eine zuverlässige Basis für die weitere Entwicklung zu geben, haben Samsung und AixConcept ein digitales Schulpaket geschnürt. Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite ist ein flexibles Tablet, das für den Schulunterricht gedacht ist und hervorragend mit MNSpro Cloud harmoniert. Schlank und leicht, mit Schrifterkennung, Stift sowie langer Akku-Kapazität und 128Gb Speicher.

?Das Samsung Galaxy Tab S6 Lite hat alles für den Unterricht, was für den täglichen Einsatz benötigt wird. Zudem ist es nicht nur flexibel und multifunktional, sondern auch preislich sehr attraktiv“, erläutert Judith Hoffmann von Samsung. „Besonderheiten des Gerätes sind die Vielseitigkeit und Flexibilität für den praktischen Einsatz in der Schule. Darauf haben wir großen Wert gelegt.“

Thomas Jordans, Geschäftsführer von AixConcept, ergänzt: ?Schulen benötigen Standards. MNSpro Cloud nutzt diese Standards als Basis und stellt die Administration von Endgeräten unter einer Oberfläche bereit. Gleichzeitig garantiert die Lernplattform von MNSpro, dass sich das Kollegium auf Unterricht konzentrieren kann. Das funktioniert wunderbar auch ohne tiefe IT-Kenntnisse.“

Die gemeinsame Aktion wird durch kostenlose Webinare am 28.Juni und 2.Juli 2021 abgerundet, bei dem Einsatz und Nutzung der Gesamtlösung und Geräte live vorgeführt werden.

?

Webinar „AixConcept und Samsung – Digitalpaket für Schulen“

am 28.6. und 2.7.2021

jeweils 2 Veranstaltungen um 14 Uhr und 15.30 Uhr

Anmeldung zum Webinar www.aixconcept.de/samsung

AixConcept liefert als Experte für digitale Bildung seit 2003 schlüsselfertige IT-Lösungen für Bildungseinrichtungen. Mehr als 3500 Schulen und andere pädagogische Institutionen in Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland erhalten Beratung, Konzeption, Umsetzung und Wartung aus einer Hand. Cloudbasierte Lösungen unterstützen die pädagogischen Anforderungen an Unterricht in der Schule oder aus der Distanz. Aus der Firmenzentrale in Stolberg bei Aachen und mit Partnern sorgt AixConcept für einen reibungslosen Betrieb der Schul-Netzwerke und ist führender Lieferant für Schul-IT im deutschen Markt. AixConcept ist mehrfach zertifizierter Microsoft Goldpartner. www.aixconcept.de