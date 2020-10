Akima Media und PrimeKey, Spezialist für PKI, digitale Signaturen and Secure Hardware, richten ihre Zusammenarbeit langfristig aus

Akima Media, Full-Service-Kommunikationsberatung für Unternehmen der Digital Economy, und PrimeKey, einer der weltweit führenden Anbieter von Public-Key-Infrastructure-Lösungen, richten ihre erfolgreiche Zusammenarbeit nun langfristig aus. Bereits seit 2018 kommuniziert Akima Media in Deutschland für PrimeKey und berät den schwedischen Pionier im Bereich Open-Source-Software für IT-Sicherheit strategisch in Kommunikationsfragen.

PrimeKey baute im deutschen Markt von Anfang an auf die umfassende Kommunikationsexpertise von Akima im Bereich IT-Security ? und das überaus erfolgreich. Im laufenden Jahr 2020 konnte die Münchner Agentur, die sich auf Unternehmen der Digital Economy spezialisiert hat, bereits zur Jahresmitte die Sichtbarkeit von PrimeKey in den relevanten Zielmedien aus IT- und Fachpresse aus dem kompletten Jahr 2019 übertreffen. Nun startet das nächste Kapitel in der gemeinsamen Geschichte, für die beide Partner einen laufenden Retainer vereinbarten. Akima wird die Positionierung PrimeKeys als Entwickler innovativer und praxisrelevanter Sicherheitslösungen vor allem für die Fokusthemen Cloud und Industrial Internet of Things vorantreiben.

?Mit der Umstellung auf Retainer-Basis setzen wir ein klares Zeichen, dass wir noch intensiver die Erreichung unserer langfristigen Kommunikationsziele fokussieren wollen ?gemeinsam mit Akima?, blickt Malin Ridelius, Director Product Marketing bei PrimeKey, voraus. ?Die Zusammenarbeit der letzten Jahre hat uns gezeigt, dass wir uns auf die proaktive Beratung und die passgenauen Ideen von Akima verlassen können. Ihre Denkweise, weit und zielgerichtet über den Tellerrand der klassischen PR hinauszuschauen, schafft für uns ganz neue Wege, uns weiterzuentwickeln.?

Volker Schmidt, CEO von Akima, bekennt: ?Wir betrachten das neue Kapitel in der Zusammenarbeit mit PrimeKey als schöne Anerkennung des bisher Geleisteten. Das Vertrauen, das uns unsere Kunden entgegenbringen, motiviert uns. Wir freuen uns darauf, in den nun folgenden Kampagnen noch enger, flexibler und kreativer mit PrimeKey zusammenzuarbeiten ? immer mit dem Ziel, noch bessere Ergebnisse abzuliefern.?