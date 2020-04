AKQUINET academy: Weiterbildung, Projektarbeit und Beratung zu Business Intelligence

Jetzt die Zeit nutzen und sich Basiswissen zur Datenanalyse aneignen oder endlich mal in den BI-Projekten aufräumen? Der IT-Spezialist AKQUINET bietet nun alle Schulungen und Beratungen auch remote an. Hierbei nutzt das Team ein modernes interaktives Schulungssystem.

?Viele nehmen sich jetzt bewusst die Zeit für Weiterbildung und Schulung in Business Intelligence. Wir haben seit Langem Erfahrungen mit BI-Schulungen und bieten nun unser gesamtes Schulungs- und Beratungsportfolio auch online an?, sagt Michael Walther, Geschäftsführer bei AKQUINET. Das AKQUINET-Team ist spezialisiert auf Business Intelligence und verfügt über langjährige Erfahrung in der Einführung von BI- und Datenmanagement Systemen.

Interaktive Schulungen zu Qlik und Datenanalysekompetenz

In der AKQUINET academy bietet das Unternehmen nun Remote-Schulungen für Einsteiger an, die sich Basis-Kompetenzen zu BI aufbauen und verschiedene Tools kennenlernen wollen, bis hin zu Deep-Dive-Schulungen für erfahrene Anwender. Die Schulungen bieten Know-how zu den BI-Produkten Qlik und Power-BI, sowie Basiswissen zur Datenanalysekompetenz. Dabei nutzt AKQUINET ein sehr modernes Schulungssystem, das quasi wie ein interaktiver Klassenraum funktioniert und so auch auf Distanz verschiedene Lern- und Kommunikationsformen ermöglicht.

Seeing-is-Believing-Workshops handlich remote

Neben den Schulungen bietet das AKQUINET-Team remote auch Projekt-Arbeit und Beratungssprechstunden an. ?Unsere Seeing-is-Believing-Workshops, also das gemeinsame Testen einer Anwendung mit den eigenen, realen Daten, sind immer gefragt. Hieraus haben wir Remote-Workshops entwickelt, bei denen man sich nicht zwei Tage, sondern nur einige Stunden an mehreren Tagen reservieren muss?, berichtet Michael Walther, Geschäftsführer bei AKQUINET.

Qlik-Berater direkt erreichen

Zusätzlich stehen in der neuen BI-Beratersprechstunde erfahrene AKQUINET-Consultants für individuelle Anfragen bereit. Sie wissen aufgrund ihrer jahrelangen Erfahrung, wie ein Kunde in der Praxis mit BI-Herausforderungen lösungsorientiert umgehen sollte. ?Wir öffnen unsere Beratersprechstunden erstmals auch für Interessierte, die sich mit der Optimierung bzw. Ersteinführung eines BI-Systems beschäftigen und nicht unsere Kunden sind?, sagt Michael Walther.

Weitere Informationen und Anmweldung unter: https://akquinet.com/bi-nerd-online-buchen.html

Die akquinet AG ist ein international tätiges, kontinuierlich wachsendes IT-Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Hamburg. Aktuell werden 845 Spezialisten mit umfassenden Kenntnissen in zukunftsorientierten Technologien beschäftigt. Das Unternehmen hat sich auf die Einführung von ERP-Systemen (SAP und Microsoft) und die Individualentwicklung von Softwarelösungen spezialisiert. Speziell im Maschinen- und Anlagenbau, dem öffentlichen Sektor und der Logistik verfügt akquinet über langjährige Branchenexpertise und zertifizierte Lösungen. In vier hochleistungsfähigen Rechenzentren in Hamburg, Norderstedt und Itzehoe betreibt akquinet für Unternehmen aller Größen IT-Systeme im Outsourcing. Das Twin Datacenter erfüllt die Standards TÜV IT TSI 4.1 und EN50600. Standortübergreifende Projekte realisiert der IT-Anbieter über Niederlassungen in Deutschland und Österreich.