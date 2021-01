Akquisition der GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH: GBA Group erweitert Labornetzwerk in Westdeutschland

Die GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH (GEOTAIX) wird Teil des umweltanalytischen Netzwerks der GBA Group. Die zusätzliche Präsenz in der Industrie-Schwerpunkt-Region Nordrhein-Westfalen stellt einen weiteren Schritt dar, die GBA Group als flächendeckenden Analyse- und Serviceanbieter im Umweltbereich zu positionieren.

Die GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH mit Sitz in Würselen (Aachener Kreuz, Nordrhein-Westfalen) wurde 1991 gegründet und bietet Analytik von Grund-, Trink-, Sicker-, Oberflächen- und Abwasser sowie Böden, Asbest, Rückständen, Abfällen, verschiedenen Ölen und Luftproben an. Die dazugehörigen Probenahmen und Gutachten komplettieren das Serviceportfolio. GEOTAIX genießt nicht nur in Nordrhein-Westfalen einen hervorragenden Ruf und bedient Kunden aus der Industrie, Ingenieurbüros, Rohstofflieferanten, Kommunen und Privatpersonen.

Ralf Murzen, Geschäftsführer GBA Group Environment: ?Gemeinsam mit den Kollegen von GEOTAIX bieten sich hervorragende Chancen, unser Angebot im Bereich Trink- und Kühlwasseranalytik in Nordrhein-Westfalen analytisch und logistisch auszubauen.? ?Zusätzlich haben Kunden nun die Möglichkeit, regional auf das breite Serviceportfolio von Routine- und Spezialanalytik der GBA Group zurückgreifen zu können?, so Dr. Dominik Obeloer, neuer Geschäftsführer der GEOTAIX Umwelttechnologie GmbH.

Die GBA Group, gegründet 1989, vereint ein Netzwerk dynamischer Dienstleistungsunternehmen im Bereich Laboranalytik und begleitender Services für Kunden aus den Bereichen Lebensmittel, Umwelt und Pharma. Im Fokus steht dabei die Kombination aus bedarfsgerechten Lösungen für den Kunden und wissenschaftlich-technischer Expertise. Der stark ausgeprägte Dienstleistungsgedanke im Unternehmen wird getragen von kompetenten Mitarbeitern und dem intensiven Austausch mit den Kunden.