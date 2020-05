Aktion “sign from home” – Fernsignaturen mit signotec

Sie arbeiten im Home Office oder möchten mit Ihren Kunden und Partnern kontaktlos und remote arbeiten? Diese räumliche Abgrenzung beschäftigt Unternehmen derzeit mehr denn je.

Die Umstellung auf eine moderne Methode des Unterschreibens für die Arbeit von zu Hause, unterwegs oder als Fernsignatur ist ganz einfach ? mit unserer Online-Lösung ?signoSign/Universal?. So möchten wir Sie in dieser Situation unterstützen, damit Sie weiterhin vernetzt zusammenarbeiten können und von der Einfachheit eines kontaktlosen und medienbruchfreien Unterschriftenprozesses profitieren.

Bei signoSign/Universal handelt es sich um eine webbasierte Anwendung, welche sowohl mit Unterschriftenpads am PC als auch mit mobilen Endgeräten und optionalen Apps genutzt werden kann.

Das Besondere an der Lösung ist die Möglichkeit, ein Dokument einfach per Link zu versenden bzw. zu teilen. So können Sie in drei Schritten ein Dokument aus der Ferne unterschreiben lassen:

1. Dokument hochladen

2. Link zum Teilen versenden

3. Fertiges Dokument herunterladen

Der Empfänger kann das Dokument über den Link öffnen, bearbeiten und unterschreiben ? absolut kontaktlos. Das fertiggestellte Dokument kann anschließend heruntergeladen und weiterverarbeitet werden.

Mit einer solchen Fernsignatur können wir zusammen einen weiteren Beitrag zu einem sicheren, professionellen und verantwortungsbewussten Unterschriftenprozess leisten ? insbesondere in Zeiten der Kontaktsperren und verschärften Hygienevorschriften.

ANGEBOT ? Sparen Sie bis zum 31.07. die Einrichtungspauschale!

Gerne stellen wir Ihnen eine kostenfreie einmonatige Testversion zur Verfügung, sodass Sie sich selbst von der Einfachheit und Sicherheit überzeugen können.

Nach Ablauf der Testphase kann das System für einen Pauschalpreis von 119,95? pro Benutzer pro Jahr genutzt werden. Es fallen keine zusätzlichen Kosten pro Vorgang an. Für größere Benutzerkreise oder Gruppen erstellen wir Ihnen auch gerne ein individuelles Angebot.

Bei einem Vertragsabschluss im Aktionszeitraum entfällt bis zum 31.07.2020 die Einrichtungspauschale in Höhe von 79,95?.

Sollten Sie weitere Fragen haben, steht Ihnen unser Vertriebsteam jederzeit unter info@signotec.de sowie der Rufnummer +49 2102 5357510 zur Verfügung.

Die signotec GmbH wurde 2000 gegründet und ist führender Hersteller von Hard- und Software zur Erfassung handgeschriebener elektronischer Signaturen.

Als Spezialist auf dem Gebiet der digitalen Erfassung von handgeschriebenen elektronischen Signaturen und als Technologieführer für die durchgängige elektronische Bearbeitung von Geschäftsprozessen rationalisieren wir das Dokumentenmanagement, generieren Einsparungspotentiale und garantieren höchste Sicherheit.

Hierfür bietet signotec unterschiedliche Signaturpads sowie eine umfangreiche Palette an Softwarelösungen für Pads und mobile Endgeräte an. All unsere Produkte zeugen von unserer konkurrenzlosen Qualität “made in Germany” und richten sich an sämtliche Unternehmen, sowohl grenz- als auch branchenübergreifend.