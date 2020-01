Aktionäre nennen Siemens-Entscheidung für Kohle-Projekt zwingend – aber kritische Haltung erwünscht

Die führende deutsche Aktionärsvereinigung hat die

Entscheidung von Siemens als zwingend bezeichnet, an dem Auftrag für eine

umstrittene Kohlemine in Australien festzuhalten. Allerdings sagte die

Vizepräsidentin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW),

Daniela Bergdolt, der Düsseldorfer “Rheinischen Post” (Dienstag), der Konzern

hätte bei Vertragsunterzeichnung für die Lieferung von Signaltechnik im Sommer

2019 “schon eine kritischere Haltung zu den Umweltfragen haben können”. Ein Nein

zu dem Projekt hätte sich Siemens aber früher überlegen müssen. “Nachdem der

Auftrag unterschrieben wurde, muss sich der Konzern daran halten und

vertragstreu bleiben”, sagte Bergdolt, die für die DSW an den

Siemens-Hauptversammlungen teilnimmt. Sie sagte ferner: “Die Klimaschutzbewegung

hat sich mit Siemens bewusst einen prominenten Namen vorgeknöpft. Jetzt hat sie

die Weltöffentlichkeit.” Siemens gehöre aber zu den fortschrittlichsten

Unternehmen. Die harte Kritik treffe einen Konzern, der im weltweiten Vergleich

bereits eine Vorreiterrolle einnehme. Fakt sei, dass Siemens lediglich die

Signaltechnik nach Australien liefere und nicht selbst die Kohle abbaue.

Grundsätzlich müssten sich aber alle Betriebe ansehen, wozu ihre Produkte

verwendet würden. Das betreffe auch jede kleine exportierte Schraube. “Das kann

für die deutsche Wirtschaft international zu Einbußen führen, da die Aufträge

dann vermutlich von Konkurrenten übernommen werden. Andererseits ist die

deutsche Industrie innovativ genug, um Lösungen anzubieten, die den Umwelt- und

Klimaschutz integrieren.”

