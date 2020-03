Aktionstag Weiterbildung in Darmstadt

Das Motto der Veranstaltung lautet in diesem Jahr „Mach was du willst, weil du es kannst“. Damit wird zum Ausdruck gebracht, dass Weiterbildung sowohl beruflich als auch privat viele neue Türen öffnen kann. Wer sich – im Optimalfall – lebenslang weiterbildet, dem eröffnen sich immer neue berufliche Wege und Möglichkeiten, so dass die eigene Berufstätigkeit lebenslang als persönliche Bereicherung empfunden werden kann.

Die Veranstaltung findet von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr in den Räumlichkeiten der IHK Darmstadt (Rheinstraße 89, 64295 Darmstadt) statt, eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich; die Teilnahme ist kostenfrei.

Die Vorträge und Workshops finden in 5 unterschiedlichen Zeitblöcken statt, so dass jede/r Besucher/in maximal fünf unterschiedliche Weiterbildungen besuchen kann. Innerhalb jedes Zeitfensters stehen fünf bis sechs unterschiedliche Themen zur Wahl. So spannt sich ein breites Themenfeld auf, das beispielsweise die folgenden Weiterbildungs-Titel umfasst: Das neue Qualifizierungschancengesetzt, Mindful leader, Wie Agilität gelingt, Angstfrei schwierige Situationen im Beruf meistern, Stimme als Powertool und Power Posen, Only fake news are good news?, Wie Sie das Potential älterer Mitarbeiter fördern, Die Psychologie des Gelingens und viele mehr.

Das gesamte Angebot sowie alle Details rund um den Aktionstag Weiterbildung sind in einem Flyer der IHK Darmstadt zu finden.

Die Wahl kann vor Ort spontan getroffen werden, eine Anmeldung zu den Workshops und Vorträgen ist nicht notwendig und steht allen Besucher/innen der kostenlosen Veranstaltung offen.

Die ASB Akademie GmbH ist in diesem Jahr erstmals als Aussteller auf der Messe vertreten und steht vor Ort für Fragen rund um die berufliche Weiterbildung zur Verfügung.

Die ASB Akademie GmbH arbeitet nachhaltig und ressourcenschonend. Was das in der Praxis bedeutet, erklärt das Umweltversprechen des Weiterbildungsanbieters: Neben dem ressourcenschonenden Umgang in der Organisation und Abwicklung der angebotenen Seminare, setzt sich die ASB Akademie für den ökologischen Erhalt unseres Lebensraums ein.

Die Teilnehmerunterlagen enthalten beispielsweise:

• einen Ordner, der zu 100% recycelbar und mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet ist

• Seminarunterlagen auf Recyclingpapier (80 g/m², Weißgrad 80), FSC-zertifiziert, mit dem „blauen Engel“ ausgezeichnet

• einen Kugelschreiber aus deutscher Produktion und heimischer Forstwirtschaft, aus FSC-zertifiziertem Holz, mit austauschbarer Steckmine

• Schreibpapier für Ihre Notizen aus Recyclingpapier, mit dem „Blauen Engel“ ausgezeichnet

• Sichthüllen aus 100 % Recycling-PP, nach Gebrauch lassen sich die Hüllen zu 100 % wieder dem Recyclingkreislauf zuführen.

Darüber hinaus wird für jede/n Seminarteilnehmer/innen ein Baum gepflanzt.

Wer sich für die ASB Akademie als Weiterbildungsanbieter entscheidet, trägt so dazu bei, Lebensräume für bestehende und kommende Generationen zu erschaffen und zu erhalten.

Dadurch profitieren nicht nur die Teilnehmer/innen vom „lebenslangen Lernen“, sondern auch alle anderen.

Das Weiterbildungsportfolio umfasst die folgenden Bereiche:

• Offene Seminare in den Bereichen Assistenz, Office Management & Sekretariat, betriebliche Altersversorgung & Rentenrecht, betriebliches Gesundheitsmanagement, betriebliche Versicherungen, Business Development Management, Kommunikation & Rhetorik, Mitarbeiterführung & Managementkompetenz, Persönlichkeitsentwicklung & Soft Skills, Projektmanagement, Personalmanagement & Arbeitsrecht.

• Zwei Weiterbildungskongresse pro Jahr im Bereich Assistenz, Office Management & Sekretariat

• Durch die Hochschule Fresenius in Idstein zertifizierte Lehrgänge: Agiles Business Development Management, Digital Transformation Leader & Agiles Management und Führung

• Berufsbegleitende Masterstudiengänge: MBA Human Resources Management (HRM), Master of Arts (M.A.) im Projektmanagement & Fundraising-Management und Philanthropie (M.A.)

• Rentenberater Sachkundelehrgänge in Mannheim, Münster und Berlin

• INHOUSE-Schulungen in allen vorab genannten Themenbereichen

Weshalb und für wen lohnt sich der Besuch des Aktionstages Weiterbildung?

Es besteht die Möglichkeit, sich kostenfrei weiterzubilden. Weiterbildung ist speziell jetzt, auf Grund der stetig weiter fortschreitenden Digitalisierung und Globalisierung in den Unternehmen für jede/n einzelnen sinnvoll und in vielen Fällen sogar unbedingt notwendig. Nur durch neues, aktuelles Fachwissen ist es möglich, mit der veränderten Arbeitswelt schrittzuhalten und die eigenen Aufgaben weiterhin effizient zu lösen.

Auch im Hinblick auf die Persönlichkeitsentwicklung und die Weiterentwicklung der eigenen Sozialkompetenz ist „lebenslanges Lernen“ speziell in der heutigen VUCA (Volatilität, Unsicherheit, Komplexität, Ambiguität) Zeit wichtig und sinnvoll: Die Arbeitsbelastung, das Tempo der Arbeit und somit auch der gefühlte Stresspegel steigen mit der veränderten Arbeitsweise, der ständigen Erreichbarkeit und der Vielzahl an Informationen, die täglich bei uns eingehen. Agiles Arbeiten wird in vielen Unternehmen gefordert, stellt jedoch ganz andere Herausforderungen an die einzelnen Mitarbeiter/innen, die zunächst bewusst gemacht und erlernt werden müssen.

Lebenslanges Lernen hat einen weiteren, ganz persönlichen Vorteil: Die eigenen Ziele zu erreichen macht glücklich und auch die geistige Fitness lässt sich durch Lernen nachgewiesenermaßen lange erhalten.

Für Personalentwickler und Weiterbildungsverantwortliche besteht die Möglichkeit, mit regionalen Weiterbildungsanbietern persönlich ins Gespräch zu kommen und die Möglichkeiten der Zusammenarbeit direkt vor Ort zu besprechen. Darüber hinaus geben die angebotenen Workshops Einblick in aktuelle Weiterbildungsthemen und zeigen mögliche Themen für firmeninterne INHOUSE-Schulungen auf.

Alle Informationen zu dem kostenfreien IHK-Aktionstag Weiterbildung 2020 finden Sie auf der Website der IHK Darmstadt oder in einem Blogartikel der ASB Akademie GmbH.