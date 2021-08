Aktives Track&Trace: Liefertreue in Echtzeit im Blick behalten

Wer kennt diese Situation aus der Logistik nicht: Man bucht eine Expresslieferung und zahlt horrende Gebühren, um das Lieferversprechen an den Kunden einzuhalten. Was dann oft genug passiert: Der Express verwandelt sich in eine Schneckenfahrt, der Kunde ist unzufrieden und das schlechte Image fällt auf das eigene Unternehmen zurück. Und als Krönung müssen trotz allen Übels die Express-Gebühren gezahlt werden. Natürlich ist dieses Beispiel ein Extremfall – aber Kosten für nicht vollständig erfüllte Versprechen von Liefer- und Transportdiensten liegen sicherlich in jedem Unternehmen an der Tagesordnung. Dank eines SAP-integrierten Ampelsystems, mit dem die Lieferungen in Echtzeit überwacht werden können, lassen sich diese Stolpersteine im System beseitigen.

Als Experte für softwarebasierte Geschäftsprozessoptimierung und SAP Gold Partner mit SCM-Fokus stellen die Experten aus dem MEHRWERK-Team die Lösung ShipERP™ vor, mit der Kostenfallen und Ineffizienzen aus den Transport- und Versandprozessen von Unternehmen beseitigt werden können. Mithilfe der Lösung kann ein Single Point of Truth für die Anbindung und Steuerung aller Versand- und Transportaktivitäten realisiert werden – vollständig integriert in SAP ECC oder S/4HANA. Im Live Webinar „Aktives Track&Trace – Multi Carrier Management für mehr Liefertreue und Kostenkontrolle in Echtzeit [in SAP ECC & S/4HANA]" am 02. September wird darüber hinaus in einer Carrier Performance Check Demo demonstriert, wie mit ShipERP™ nicht eingehaltene SLAs in Echtzeit aufgedeckt werden – von DHL EXPRESS bis UPS. Zudem werden die vielseitigen Funktionen des Versand- und Transportmanagementwunders vorgestellt.

