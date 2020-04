Aktuelle Informationen zum Unternehmen



Vancouver, British Columbia – 16. April 2020 – Blue Lagoon Resources Inc. (Blue Lagoon oder das Unternehmen) (CSE: BLLG; FWB:7BL – WKN A2PNJ8; OTCQB: BLAGF) möchte seine Aktionäre und wichtigsten Anspruchsgruppen darüber informieren, dass das Unternehmen in seinen unterschiedlichen Planungsphasen im Hinblick auf den weiteren Ausbau des Goldminenprojekts Dome Mountain von den aktuellen Geschehnissen nicht beeinträchtigt wurde. Das Unternehmen führt derzeit zahlreiche Gespräche und setzt entsprechende Maßnahmen. Unter anderem steht das Unternehmen im Dialog mit allen wichtigen Lieferanten und Vertragspartnern, die ganz wesentlich daran beteiligt sind, die positive Dynamik des Projekts insgesamt aufrecht zu erhalten.

Wir beobachten die Situation sehr genau und sehen es derzeit als oberste Priorität, die Gesundheit und das Wohlergehen all unserer Berater und Lieferanten sicherzustellen, meint Rana Vig, President und CEO von Blue Lagoon Resources. In die Goldmine Dome Mountain wurden in den vergangenen Jahren mehrere Millionen Dollar investiert. Derzeit ermitteln wir im Rahmen von organisatorischen und planerischen Maßnahmen, wie rasch wir das Projekt voranbringen können. Diese Maßnahmen können über Tele- oder Videokonferenzen abgewickelt werden und bleiben daher von der COVID-19-Epidemie unbeeinflusst, fügt er hinzu.

Neben den Maßnahmen zum weiteren Ausbau des Goldminenprojekts Dome Mountain führen der Chefgeologe Bill Cronk und seine Mitarbeiter laufend geologische Datenanalysen durch, um Zielzonen für die in den nächsten 90 Tagen startenden Sommerbohrungen festzulegen. Die Firma Driftwood Diamond Drilling (Driftwood) hat bestätigt, dass sie bereit und in der Lage ist, die Diamantbohrungen im Goldminenprojekt Dome Mountain im Einklang mit den aktuellen COVID-19-Vorschriften zu absolvieren. Der Projektstandort ist nur fünfzig Autominuten von der Stadt Smithers in British Columbia entfernt. Driftwood, dessen Firmensitz sich praktischerweise ebenfalls in Smithers (British Columbia) befindet, hat dem Unternehmen versichert, dass es in der Stadt qualifizierte Arbeitskräfte gibt und auch entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, damit das geplante bzw. bevorstehende Bohrprogramm erfolgreich umgesetzt werden kann.

Blue Lagoon wird die Auswirkungen von COVID-19 in der Region im Auge behalten, um den geeigneten Arbeitsumfang festzulegen bzw. aufrechtzuerhalten, der sowohl unter den aktuellen als auch unter veränderten Rahmenbedingungen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit möglich ist.

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass mit der Schweizer Firma Star Finance GmbH eine IR-Vereinbarung abgeschlossen wurde. Diese Firma wird die Kommunikationsagenden des Unternehmens in Europa übernehmen. Star Finance hat Niederlassungen in Steinhausen (Schweiz) und Köln (Deutschland).

Inhaber und Betreiber der Firma Star Finance ist Herr Michael Adams, ein erfahrener Kommunikationsexperte, der schon seit mehr als 15 Jahren börsennotierte kanadische Unternehmen dabei unterstützt, Kontakte zu Anlegern vor allem in Deutschland und in den deutschsprachigen Ländern Europas aufzubauen. Star Finance besitzt und betreibt zwei gut etablierte Finanz-Webseiten mit Investmentfokus und informiert seine Kunden in Form von schriftlichen Beiträgen und Videoinhalten über E-Mail-Newsletter, Internet und diverse Medienkanäle, welche Veranlagungsmöglichkeiten sich bieten.

Die IR-Vereinbarung sieht die Heranführung des Unternehmens an das Netzwerk, die Kunden und die Abonnenten von Star Finance, die Verbreitung der Pressemeldungen des Unternehmen über die Kanäle von Star Finance und/oder die Verfassung von Inhalten mit Investmentbezug vor.

Die Firma Star Finance hat dem Unternehmen zugesichert, dass sie keine direkten oder indirekten Beteiligungen am Unternehmen oder an dessen Wertpapieren hält und auch nicht zum Erwerb solcher Beteiligungen berechtigt ist. Die einzige Ausnahme bilden bestimmte fakultative Aktienoptionen, die das Board of Directors des Unternehmens der Firma Star Finance im eigenen Ermessen von Zeit zu Zeit während des Vertragszeitraums gewähren kann.

Die Vereinbarung wird mit sofortiger Wirkung für einen Erstzeitraum von sechs Monaten geschlossen; das monatliche Honorar beträgt 6.000 Euro.

Das Unternehmen legt derzeit sein Hauptaugenmerk auf das Goldminenprojekt Dome Mountain und hat daher beschlossen, die Option zum Erwerb von bis zu 70 % der Unternehmensanteile an Mag One nicht fortzuführen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Rana Vig

President & Chief Executive Officer

Tel: 604-218-4766

E-Mail: rana@ranavig.com

Die Börsenaufsicht der CSE hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit dieser Meldung.

