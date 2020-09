Aktuelle Messen&Events: “Digitale Rogator-Roadshow | 20. + 22. Oktober 2020”

.

Rogator-Roadshow 2020

Termin: 20. + 22.10.2020

Art der Veranstaltung: Live-Online-Seminare mit anschließender Fragerunde

Themenschwerpunkte: Customer Feedback, Employee Feedback, Online-Panel

Live-Online-Seminare mit Rogator

Die Corona-Krise fordert auch in Sachen Messeauftritt und Fachvorträge ein Umdenken. Im Zeichen der zunehmenden Digitalisierung hat sich Rogator für die Entwicklung eines unabhängigen und umfassenden Online-Events entschieden: Die Digitale Rogator-Roadshow.

Dieses Live-Event richtet sich gleichermaßen an Instituts- und Unternehmensmarktforscher sowie Marketing- und HR-Verantwortliche. ?

An zwei Seminartagen stehen dabei die Themenbereiche Customer Feedback und Employee Feedback sowie der Themenschwerpunkt Online-Panel im Fokus. Zur praxisnahen Betrachtung werden ausgewählte Kundenprojekte sowie deren Umsetzung vorgestellt.

Die Seminar-Themen im Überblick

Thementag Customer-Feedback (20.10.):

9:30 Uhr | Kundenbefragung im Rampenlicht: Best Practice im internationalen und industriellen Kontext

11:00 Uhr | Der Net Promoter Score? ? neu gedacht und besser gemacht?

13:30 Uhr | Das eigene Online-Panel: Lösung in Zeiten schwer erreichbarer Zielgruppen?

15:00 Uhr | Paneladministration leicht gemacht: Professionelles Panelmanagement mit RogPanel

Thementag Employee-Feedback (22.10.)

9:30 Uhr | Zentrale Erfolgsfaktoren bei der Umsetzung internationaler Mitarbeiterfeedbacks

11:00 Uhr | Automatisierung von Mitarbeiter- und Führungskräftefeedbacks: Die Chance zur Effizienzsteigerung Ihrer Personalentwicklung

13:30 Uhr | Führungskräftefeedback im behördlichen Umfeld ? Besonderheiten, Herausforderungen, Chancen

15:00 Uhr | Professionelle Team-Führung in Krisenzeiten: Der Team-Navigator als Feedback-Instrument

Umfang, Ablauf und Anmeldung

Die Vorträge dauern ca. 45 Minuten. Im Anschluss besteht die Möglichkeit, Fragen und Kommentare zum Thema direkt im Live-Chat an den Referenten zu richten.

Hier geht es zur Themenübersicht und kostenfreien Online-Anmeldung

Rogator AG

Die Rogator AG steht seit?20 Jahren?für?leistungsstarke Software?und?erfolgreiche Online-Forschung. Erfolgsgarant des Unternehmens ist dabei die Kombination aus zuverlässigen Softwareprodukten, fundierten methodischen Kenntnissen im?Online-Kunden- und Mitarbeiterfeedback?sowie einem umfassenden Full-Service-Angebot:??Combined Competence??für jedes Befragungsprojekt.

Getreu der Philosophie ?more than you ask for? denkt Rogator dabei immer einen Schritt weiter für maximale Kundenorientierung sowie innovative, maßgeschneiderte und sichere Lösungen. Qualität und Datenschutz bilden dabei die Basis des Handelns.