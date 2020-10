Aktuelle Verfahren in der Blechbearbeitung

Bleche spielen in der Industrie eine wichtige Rolle. Bei der Fertigung vieler Dinge, die uns in unserem Alltag begleiten oder in der Wirtschaft zum Einsatz kommen, kommen als Halbzeuge Bleche zum Einsatz. Bleche lassen sich aus sehr vielen Materialien herstellen, sodass für fast jedes Produkt die passenden Bleche zur Verfügung stehen. Die Blechbearbeitung hat eine sehr lange Tradition. Schon vor Jahrhunderten wurden beispielsweise Kupferkessel, Schalen und andere Gegenstände von geschickten Handwerkern gehämmert, bis die gewünschte Form erreicht war. Heute kommen in den meisten Betrieben, die Bleche verarbeiten, moderne Maschinen zum Einsatz. Die Arbeit wird dadurch wesentlich effizienter und die Genauigkeit des entstehenden Erzeugnisses ist deutlich höher als bei der handwerklichen Tätigkeit unserer Vorfahren.



Zuschneiden von Blechen mit höchster Präzision

Im Laufe der Zeit haben sich nicht nur die Verfahren zur Herstellung von Blechen immer weiter entwickelt, sondern auch die Technologien, mit denen Bleche zu Produkten unterschiedlichster Art verarbeitet werden. Am Anfang des Herstellungsprozesses steht in der Regel das Zuschneiden der Bleche. In der Vergangenheit wurden Blechteile bei der Fertigung großen Serien meist gestanzt. Wenn einzelne Teile zugeschnitten werden sollen, kommen Blechscheren oder Tafelscheren für Blech zum Einsatz. Ein weiteres mechanisches Verfahren, mit dem sich Bleche maßgerecht zuschneiden lassen, ist das Nibbeln. Bei dieser Technologie wird das Blech durch viele, sich überschneidende Löcher durchtrennt. Früher wurde der Zuschnitt beim Nibbeln manuell gesteuert. Mit der Einführung von numerisch gesteuerten Maschinen übernahm die NC-Technik diese Aufgabe.



Noch präziser und effektiver können Bleche mit lesitungsfähigen Lasern zugeschnitten werden. Der Laserstrahl erhitzt das Material punktuell so stark, dass es schmilzt. Mit Hilfe eines strömenden Gases wird das geschmolzene Material abtransportiert, sodass ein Schnitt entsteht. Mit Hilfe von Hochdruck-Wasserstrahlen, denen winzige Festkörperpartikel beigemischt werden, lassen sich ebenfalls sehr saubere und präzise Schnitte erzeugen.

Biegen von Blechteilen nach den Vorgaben der Kunden

Ist das Blechteil zugeschnitten, wird es beispielsweise gebohrt, durch Ziehen oder Walzen verformt. Um Bleche zusammenzufügen, gibt es viele Möglichkeiten. Die bekanntesten Verfahren sind das Nieten, Löten, Schweißen, Kleben oder Schrauben. Eine weitere Methode ist das Falzen. Beim Falzen werden die Kanten dünner Bleche zu Stehfalzen oder Umschlägen umgebördelt. Durch nachfolgendes Abkanten ist es möglich, Blechteile formschlüssig miteinander zu verbinden. Für diese Technologie werden sehr präzise arbeitende Biegemaschinen für die Blechbearbeitung benötigt, wie sie beispielsweise der Schweizer Maschinenbauer Jorns im Programm hat.



Im Vergleich zum Löten, Schweißen und anderen Fügetechnologien bietet das Falzen – insbesondere bei der Verarbeitung von sehr dünnen Blechen – eine Reihe von Vorteilen.

Vorteile des Falzens:

Durch das Falzen erhalten die dünnen Blechteile eine deutlich höhere Stabilität.

Beim Falzen entstehen gerundete Kanten. Die Verletzungsgefahr wird vermindert.

Aus ästhetischer Sicht entsteht ein besseres Ergebnis als bei anderen Fügetechnologien.

Moderne Biegemaschinen bieten dem Anwender sehr viele Möglichkeiten. Sie ermöglichen die Verarbeitung von Blechen mit beachtlicher Läge und Dicke mit sehr hoher Genauigkeit. Hochwertige Maschinen gewährleisten präzise Kantungen und gleichmäßig geschlossene Falze.