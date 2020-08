Aktuelles zu Branchensoftware im Gesundheitsmarkt

Mit der WeCare, dem Onlineforum für den Gesundheitsmarkt, verlegt die KUMAVISION AG ihren geplanten Messeauftritt für die abgesagte Rehacare kurzerhand in den virtuellen Raum. Das kostenlose Online-Event findet am 23. September statt. Drei Referenten werden bei dem Event ein kompaktes Update zu aktuellen Fragen rund um den Einsatz von Branchensoftware im Gesundheitsmarkt geben. Unter anderem geht es um das E-Rezept, automatisierte Rezeptabwicklung und Compliance.

?Die Absage der Rehacare 2020 war angesichts der Corona-Krise ebenso richtig wie bedauerlich?, konstatiert Wolfgang Renner, Bereichsleiter Medizintechnik und Gesundheitsmarkt der KUMAVISION. ?Da sie das zentrale Event für Sonstige Leistungserbringer ist, möchten wir Kunden und Interessenten aber dennoch die Möglichkeit geben, sich über aktuelle Softwarethemen in der Healthcare-Branche zu informieren.? Das Ergebnis dieser Überlegungen: die WeCare. Bei dem kostenlosen Event im virtuellen Raum wird es kompakte Sessions zu aktuellen Themen und Fragestellungen der Healthcare-Branche geben.

Im ersten Teil wird Wolfgang Renner aktuelle Schlagworte wie SaaS (Software as a Service) und Cloud unter die Lupe nehmen und erklären, was dahintersteckt. Ebenso wird er auf die Erfordernisse zum Umgang mit dem Datenschutz, Stichwort ?Privacy Shield? eingehen. Unter dem Motto ?Was ist wirklich wichtig?? wird er aufschlüsseln, mit welchen Themen sich Unternehmen im Gesundheitsmarkt beschäftigen sollten. Im nächsten Programmpunkt geht es um E-Health und vor allem um das E-Rezept. Fragen wie ?welche technischen Herausforderungen gibt es im Zuge der Umstellung und wie können sich Unternehmen schon heute vorbereiten?? werden beantwortet. Branchenexperte Michael Messner, Managing Partner der M Assist GmbH, wird danach präsentieren, wie sich mit automatisierten Prozessen in der Rezeptabwicklung viel Zeit und Geld sparen lässt ? bei gleichzeitiger massiver Reduzierung der Fehleranfälligkeit. Die letzte Session leitet Jörg Hackstein. Der Fachanwalt für Arbeits- und Medizinrecht widmet sich dem Dauerthema Compliance und wird zeigen, wie man sich als Unternehmen rechtlich einwandfrei im Markt bewegt und welche aktuellen Entwicklungen sich abzeichnen.

WeCare, das KUMAVISION Onlineforum für den Gesundheitsmarkt, findet am 23. September 2020 ab 10 Uhr statt und ist kostenlos. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur kostenlosen Anmeldung gibt es unter www.kumavision.com/wecare

KUMAVISION ist Spezialist für ERP- und CRM-Software auf Basis Microsoft Dynamics 365 Business Central (vormals Microsoft Dynamics NAV). Business Intelligence und Cloud-Lösungen ergänzen das Portfolio. Seit über 20 Jahren realisiert und implementiert KUMAVISION branchenspezifische Softwarelösungen für den Mittelstand ebenso wie für internationale Konzerne in Industrie, Handel und Dienstleistung. Die KUMAVISION Gruppe ist weltweit einer der führenden Integrationspartner für Microsoft Dynamics und beschäftigt 750 Mitarbeiter an 25 Standorten in Deutschland, Italien, Österreich und in der Schweiz. Der Gesamtumsatz betrug 2019 102 Millionen Euro. Die KUMAVISION Gruppe umfasst die Aktivitäten der KUMAVISION AG (D-A-CH) und der EOS Solutions Group (I).

Weitere Informationen auf der Website der KUMAVISION AG unter: www.kumavision.com