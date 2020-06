Al Dente ist 6-facher Gewinner der Internationalen Wirtschaftsfilmtage 2020

?Drei Filme eingereicht, sechs Preise gewonnen. Darunter den Hauptpreis. Mission erfüllt.?, meint al Dentes Geschäftsführer Peter Schels, ?Tatsächlich ist das nicht planbar. Schade nur, dass ausgerechnet dieses Jahr der Event in Wien ins Coronawasser gefallen ist. Das wäre eigentlich ein Grund zum Feiern gewesen.?In der Kategorie CSR/Non-Profit gewann ?Hearts and Minds?, ein Film über die Antilandmienen-Organisation GICHD aus Genf. Gedreht in Kolumbien, Libanon und Bosnien. Die verantwortliche Producerin, Clara Böhm, ist nun als Video Producerin bei Condé Nast tätig.

Ein echter Tränchenfilm ?Annette? für die Dialyseorganisation KfH, das Portrait einer Schwerbehinderten, die ihr Leben eindrucksvoll meistert. Der Film gewann kürzlich auch Bronze beim New York Festival.

Und schließlich ?Der doppelte Imagefilm? für den Produzenten für Landwirtschaftsmaschinen GRIMME, der zum Preisabräumer schlechthin geriet. Bester Imagefilm, bestes Recruitingvideo, bestes Drehbuch und der Grand Prix für den besten aller knapp 350 Einreichungen in 25 Kategorien. Ein launiger Film, der mit sehr viel Augenzwinkern das Familienunternehmen selbst, als auch seinen einigermaßen unbekannten Standort (Damme) auf ein Podest hebt. Interessanterweise nutzen mittlerweile auch andere Agenturen und Filmproduktionen den Film auf ihren Webseiten.

Regie führte sowohl bei Annette als auch beim Doppelten Imagefilm Oliver Bernotat, der mittlerweile als Creative Producer im Filmdepartment bei Jung von Matt in Hamburg gelandet ist.

Die Münchner ließen es sich nicht nehmen, die komplett private Preisverleihung in ihren eigenen Büros per Livestream zu übertragen. Der Chef der internationalen Wirtschaftsfilmtage Alexander Kammel kam dafür persönlich nach München. ?Ich hoffe sehr, dass wir unsere Awards bald wieder in einem noch würdigeren Rahmen verleihen dürfen, aber Al Dente hat dieses Jahr verdient gewonnen. Auch das Videoportrait ?Annette? war bis zum Schluss im Rennen um den Grand Prix für den besten Unternehmensfilm im deutschsprachigen Europa.?