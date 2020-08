Algorand-Upgrades ebnen den Weg für hochentwickelte Anwendungen sowohl im DeFi- als auch im traditionellen Sektor

Fundamentaler Umbruch in der Smart-Contract-Technologie erschließt Blockchain-Potenzial mit leistungsfähigem Protokoll, das speziell für den reibungslosen Datenaustausch entwickelt wurde

Die Algorand Foundation und Algorand Inc. präsentierten heute die Einführung umfassender Smart-Contract-Fähigkeiten zur Unterstützung von DeFi-Lösungen und dApps, die sich auf Milliarden Benutzer und zig Millionen tägliche Transaktionen einstellen können – all das ohne massive Transaktionsgebühren und unter Nutzung der Layer-1-Vorteile des Algorand-Protokolls. Im Gegensatz zu den Blockchains der ersten Generation wurde die Algorand-Plattform von Grund auf dazu entwickelt, um jene komplexen Anwendungen zu unterstützen, die Geschwindigkeit, Skalierbarkeit, Effektivität und Sicherheit erfordern und gleichzeitig kostengünstig und präzise sind.

Das Schlüsselelement dieser Produktpräsentation ist die Ergänzung um zustandsbehaftete Smart-Contract-Funktionen, die in Layer 1 zusätzlich zu den bestehenden Funktionen – darunter Atomic Transfers, zustandsfreie Smart Contracts und Algorand Standard Assets (ASA1s) – integriert wurden. Bislang waren Beschränkungen hinsichtlich Größenordnung und Transaktionsgeschwindigkeit sowie hohe Transaktionsgebühren Hindernisse für die allgemeine Akzeptanz der Blockchain-Technologie. Algorands neuestes Upgrade beseitigt diese Barrieren und ermöglicht es DeFi- und dApp-Entwicklern, anspruchsvollere Lösungen zu konzipieren, ihre Anwendungen zu skalieren und das Versprechen eines Wirtschaftsraums ohne Grenzen Wirklichkeit werden zu lassen.

“DeFi bietet der Welt Zugang zu einer im Wesentlichen unbegrenzten Anzahl von Finanzprodukten und Finanzdienstleistungen. Es ist wichtig, dass wird die neue Generation von dApps nicht aufgrund der Mängel der Blockchains der ersten Generation ins Stocken geraten lassen”, so Silvio Micali, Gründer von Algorand. “Algorands Protokoll dient als solide Grundlage für wirklich reibungslose Anwendungen, und unser Smart-Contract-Ansatz macht uns leistungsstark und funktional fortschrittlich, sodass wir mit den heutigen Finanzdienstleistungen durchaus konkurrieren können.”

Die neuesten Fortschritte der Smart Contracts von Algorand verleihen der nächsten Generation von Anwendungen Aufschwung, während sich die Blockchain-Industrie weiterentwickelt, um es mit etablierten Finanzsystemen aufzunehmen. Das Pure-Proof-of-Stake-Verfahren von Algorand wurde für den Einsatz auf Enterprise-Ebene – mit garantierter Transaktionsendgültigkeit und branchenführenden Transaktionszeiten – entwickelt. Algorand bündelt diese einzigartigen Funktionen mit vernachlässigbaren Transaktionskosten (0,001 Algo) und umfassenden Smart-Contract-Fähigkeiten und ist ab sofort die Plattform erster Wahl für Entwickler, die ihre Vision in den Mainstream einbringen möchten.

“Wir haben uns mehrere potenzielle Technologiepartner angesehen, um das Potenzial des dezentralen Finanzwesens zu erschließen, aber letztendlich haben wir uns für Algorand entschieden, um auf einer kostengünstigen Plattform mit großer Skalierbarkeit unser innovatives Token für Gewinnbeteiligungen herauszugeben”, so Kendrick Nguyen, Mitbegründer und CEO von Republic. “Seit Einführung des digitalen Wertpapiers von Republic auf der Algorand-Blockchain sind wir von der Leistung, der Skalierbarkeit und dem strategischen Wert, den es dem Republic-Ökosystem gebracht hat, beeindruckt.”

Algorands Smart Contracts sind eine elegante Lösung für die neue Welle der DeFi-Anwendungen – von Krediten und Darlehen bis hin zu Marktplätzen und dezentralisierten Börsen. Innerhalb eines Jahres nach der Produkteinführung haben sich fast 400 Firmen dem schnell wachsenden Algorand-Ökosystem angeschlossen und nutzen die Plattform, um eine große Bandbreite an Anwendungen zu erstellen, z. B.: Investieren (Republic), Tokenisierungslösungen (Props), Stablecoins (Tether, USDC, MELD Gold), CBDC (Marschall-Inseln), Gaming (World Chess), Versicherung (Attestiv) und Rechnungswesen (Verady).

Informationen zur Algorand Foundation

Die Algorand Foundation ist eine gemeinnützige Organisation, deren Vision eine grenzenlose Wirtschaft auf Grundlage einer öffentlichen, dezentralisierten Blockchain-Technologie ist. Die Foundation hat in einer Partnerschaft mit Algorand Inc das Algorand-Blockchain-Protokoll als einen der Eckpfeiler für die Umsetzung dieser Vision geschaffen. Die Stiftung sieht ein breites Spektrum von Anwendungen vor, die durch Algorand ermöglicht werden, und konzentriert sich nicht nur darauf, alle Entwickler in die Lage zu versetzen, die Tools der nächsten Generation zu bauen, sondern auch darauf, eine integrative Gemeinschaft für die Weiterentwicklung des Ökosystems von Algorand zu bilden und zu fördern. Die Stiftung setzt sich für die Förderung dieser Innovation auf nachhaltige Weise durch Nutzung des Proof-of-Stake-Konsensalgorithmus ein. Mehr Informationen finden Sie auf https://algorand.foundation/ (https://c212.net/c/li nk/?t=0&l=de&o=2887707-1&h=1660814735&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft %3D0%26l%3Den%26o%3D2887707-1%26h%3D4117481113%26u%3Dhttps%253A%252F%252Falgoran d.foundation%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Falgorand.foundation%252F&a=https%3A% 2F%2Falgorand.foundation%2F)

Informationen zu Algorand Inc.

Algorand Inc. hat das weltweit erste genehmigungslose, reine Proof-of-Stake-Blockchain-Protokoll für die nächste Generation finanzieller Produkte geschaffen. Diese Blockchain, das Algorand-Protokoll, ist die Erfindung des Kryptographen Silvio Micali, Träger des Turing Award. Als Technologieunternehmen, das sich der reibungslosen Abwicklung von Finanztransaktionen verschrieben hat, treibt Algorand Inc. die DeFi-Evolution voran, indem es die Schaffung und den Austausch von Werten ermöglicht, neue Finanzinstrumente und Dienstleistungen aufbaut, Assets in die Blockchain einbringt und verantwortungsvolle Modelle für den Datenschutz anbietet. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.algorand.com/ (https://c212.net/c/l ink/?t=0&l=de&o=2887707-1&h=1636441136&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3F t%3D0%26l%3Den%26o%3D2887707-1%26h%3D848269109%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.alg orand.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.algorand.com%252F&a=%C2%A0https%3A% 2F%2Fwww.algorand.com%2F) .

