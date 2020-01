All-in-One: Webinar-, Virtual Classroom- und Meeting-Software

Die edudip GmbH nutzt die LEARNTEC 2020 dieses Jahr, um sich mit seinem innovativen virtuellen Klassenzimmer dem hochqualifiziertem Fachpublikum aus der E-Learning und Bildungsbranche zu stellen und seine All-in-One Lösung zu präsentieren. Mit einem optimierten Virtual Classroom samt neu konzipierten Gruppenräumen für noch mehr Interaktion präsentiert das Unternehmen seine Webinar-Software edudip next als Komplettlösung für mehr als nur Webinare und reagiert auf die neuesten Trends und Entwicklungen der E-Learning Branche.

Zunächst als reine Webinar-Software angeboten, wurde in den vergangenen Monaten immer offensichtlicher, dass dies alleine nicht reicht. Den End-User in den Mittelpunkt stellend, haben die Einfachheit der Anwendung aber auch die grundsätzliche Vereinfachung des Arbeitsalltags für den einzelnen Nutzer und das Unternehmen höchste Priorität. Aus diesem Grund gehört das Angebot einer reinen Webinar-Software bei der edudip GmbH der Vergangenheit an. Die Webinar-Software der nächsten Generation ist eine Software für alle Fälle. Sie ist mehr als nur eine Webinar-Software und ermöglicht es dem Unternehmen auf eine Vielzahl verschiedener Software-Produkte zu verzichten und stattdessen eine All-In-One Lösung einzusetzen: edudip next ist Webinar- Virtual Classroom- und Meeting-Software in Einem.

Das virtuelle Klassenzimmer mitsamt der neu konzipierten Gruppenräume zielt darauf ab, dem Anwender durch die Möglichkeit des sozialen Lernens, gepaart mit einer Vielzahl an verfügbaren Werkzeugen zu mehr Erfolg zu verhelfen. Zahlreiche Funktionen inklusive Telefoneinwahl und der Einsatz eines abwechslungsreichen Medienmixes bieten ein Höchstmaß an Interaktion und schaffen eine optimale Lernumgebung. Durch das Anlegen von Gruppenräumen während des Webinars können Unterrichtsmethoden realitätsgetreu und innovativ simuliert werden. Komplementiert werden die vielfältigen Möglichkeiten des Webinarraums durch den Einsatz neuester Technologien wie WebRTC und HTML5 sowie der einfachen Handhabe der Software, die maßgeblich zum Erlebnis beitragen. Die Kompatibilität der Software mit allen gängigen Browsern und Betriebssystemen sorgt dabei für ein Maximum an Flexibilität.

Die Anwendungsbereiche der Webinar-Software samt virtuellem Klassenzimmer sind so vielfältig wie erfolgsversprechend. Ob für Konferenzen oder als Meeting-Tool, für Mitarbeitertrainings und Kundenschulungen, Vorstellungsgespräche oder die Neukundenakquise, der virtuelle Treffpunkt sorgt für eine vereinfachte Zusammenarbeit durch Kommunikation in Real-Time und verbindet die Vorteile des persönlichen Gesprächs mit dem Einsatz innovativer Technik.

Die edudip GmbH mit Sitz in Aachen wurde Anfang 2010 gegründet und ist die erste Adresse, wenn es um erfolgreiche Webinar-Software geht. Mit mehr als 4,2 Millionen Teilnehmern, über 800.000 durchgeführten Webinaren und zahlreichen namhaften Unternehmenskunden zählt edudip zu den führenden Anbietern für Webinar-Software.

Zuverlässige Technik und modernste Technologien, kombiniert mit cleveren Features und jahrelanger Webinar-Erfahrung machen die Software made in Germany zum idealen Partner für Unternehmen, die Ihre Zielgruppen einfach erreichen und spielend leicht mehr Leads generieren wollen. Ein einfaches Handling und die beste Qualität stehen dabei immer an vorderster Stelle. Deutsche Server, höchste Sicherheitsstandards und deutschsprachiger Inhouse-Support runden das Komplettsystem aus einer Hand ab und verhelfen zu Erfolg auf ganzer Linie.