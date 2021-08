Alle Augen sind auf Kupfer gerichtet

So glauben etwa die Finanzmarktbeobachter der Investmentbank Goldman Sachs an steigende Rohstoffpreise, wobei besonders Kupfer aussichtsreich erscheint.

Kupfer wird seit etwa 5000 vor Christus gewonnen. Das Wort Kupfer (cuprum) ist abgeleitet von aes cyprium, das Erz von der Insel Zypern, denn vermutlich stammt es aus Zypern, jedenfalls aus dem östlichen Mittelmeerraum.

Projekte in Sachen Infrastruktur verbrauchen immense Mengen an Kupfer. In den USA wurde gerade erst ein Gesetz über Infrastrukturausgaben in Höhe von einer Billion US-Dollar vom Senat genehmigt. 550 Milliarden US-Dollar sind für typische Infrastrukturprojekte wie Straßen oder Brücken gedacht. Auch Autobahnen, Flughäfen, Häfen und der Schienenverkehr gehören dazu. Daneben soll ein beträchtlicher Teil des Geldes für die Erneuerung des in die Jahre gekommenen Stromnetzes fließen. Denn der Fokus ist auch in den USA auf erneuerbare Energien gerichtet. Wind-, Sonnen- und Wasserkraft sollen ausgebaut werden.

Dafür sind Kupferleitungen notwendig. Hinzu kommen Pläne für die Elektrifizierung des öffentlichen Verkehrs und für Ladeplätze für Elektrofahrzeuge, alles Projekte, die Kupfer brauchen. Der Preis für das Halbedelmetall Kupfer könnte, so Goldman Sachs, in einem Jahr bei 11.500 US-Dollar je Tonne liegen. Aktuell kostet die Tonne Kupfer gut 9.000 US-Dollar, vor rund einem Jahr lag der Preis noch bei 6.700 US-Dollar. Viele scheinen das bedeutende Industriemetall Kupfer noch nicht als Investment entdeckt zu haben, doch dies könnte sich ändern und dann Renditen einfahren. Unternehmen mit Kupfer in ihren Projekten sollten daher Beachtung finden.

So zum Beispiel Copper Mountain Mining – https://www.youtube.com/watch?v=BJpWpH0_HwQ&t=6s -. An der produzierenden Copper Mountain Mine in British Columbia besitzt das Unternehmen 75 Prozent. Die Mine verzeichnete im zweiten Quartal 2021 eine rekordverdächtige Produktion von 25,5 Millionen Pfund Kupfer sowie Gold und Silber.

Hannan Metals – https://www.youtube.com/watch?v=PSirGuKnWYk – erforscht im Rahmen des JOGMEC Joint Venture in Peru das Kupfer-Silber-Projekt San Martin. Eine hochgradige Kupfervererzung und deren Kontinuität ist gegeben.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.