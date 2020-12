Alle Jahre wieder

​​​​​​​

Das Thema Geldanlage ist dieses Jahr vermehrt in den Blickpunkt geraten. Und gemäß einer aktuellen Umfrage wollen die Deutschen diesmal deutlich mehr Geld für Geschenke als in den vergangenen Jahren ausgeben, nämlich rund 500 Euro pro Kopf. Warum also nicht etwas von bleibendem Wert schenken. Das zudem auch online geordert werden kann, was ja dieses Jahr verstärkt gemacht wird.

Edelmetallgeschenke sind in vielen Ländern seit langem beliebt. Auch Aktien kann man verschenken. Voraussetzung ist die Eröffnung eines Aktiendepots. Dabei sollte man auf eine mögliche Abgeltungssteuer oder eventuell auch Schenkungssteuer achten. Ein zeitgemäßes Geschenk, denn die Zeiten, in denen Sparbücher mit einem Guthaben verschenkt wurden, ist eindeutig vorbei und fällt in die Zeit unserer Großeltern. Vorteil wäre auch, den Nachkommen den Einstieg in die Finanzwelt zu erleichtern. Denn mit Sparguthaben lässt sich heute kein Vermögen mehr aufbauen, was sich inzwischen herumgesprochen haben dürfte.

Leider dürften Aktien als Geschenke noch die Ausnahme sein, denn die Deutschen sind nicht so ?aktienfreudig? wie manch andere Nation, auch wenn dieses Jahr viele neue Aktionäre hierzulande hinzugekommen sind. Vermögen mit Aktien aufbauen, das sollten nicht nur die Gutverdiener (so wie derzeit die Mehrheit der Aktionäre in Deutschland), sondern es sollte auch in breiteren Schichten wahrgenommen werden.

Gut aufgestellte Kandidaten mit Gold im Boden sind beispielsweise Karora Resources oder Maple Gold Mines.

Karora Resources?-?https://www.youtube.com/watch?v=JnoIi8dymmw&t=10s?- produziert erfolgreich auf seinen Goldliegenschaften Beta Hunt und Higginsville in Westaustralien.?Maple Gold Mines?-?https://www.youtube.com/watch?v=59vZ3HUm-EE&t=319s?- kümmert sich in Quebec um das Douay-Goldprojekt im Abitibi-Grünsteingürtel.

