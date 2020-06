Alle möchten Gold

.

Unter den Zentralbanken erhöhte besonders die Türkei ihre Goldbestände.

Im April stiegen die türkischen Goldreserven um 32,8 Tonnen. An den Währungsreserven beträgt der Goldanteil nun rund 40 Prozent. Auch Serbien und Ecuador haben zugekauft. Reduzierungen gab es etwa in der Eurozone oder Kasachstan. Weiterhin befinden sich die USA, gefolgt von Deutschland an der Spitze. Ebenfalls eine Erhöhung der Goldreserven verzeichnen die Vereinigten Arabischen Emirate. Laut dem World Gold Council waren die Emirate im Januar und Februar die drittgrößten Goldkäufer auf der Erde.

Allgemein wird davon ausgegangen, dass die Zentralbanken im Jahr 2020 Nettokäufer bleiben werden. Und die Berater der Reichen raten auch zu mehr Gold. Banken empfehlen ihren Kunden nicht mehr wenig oder gar kein Gold zu halten, sondern raten rund 10 Prozent des Portfolios mit Gold zu bestücken. Laut Reuters haben neun bedeutende Banken, die gut sechs Billionen US-Dollar für Extrem-Reiche verwalten, empfohlen die Anlage in Gold zu erhöhen.

Seit Anfang des Jahres konnte der Preis des begehrten Edelmetalls zirka 14 Prozent zulegen und viele so wie die großen Banken setzen darauf, dass die Rally weitergeht. Dabei gilt es zu bedenken, dass der Goldmarkt knapp fünf Billionen US-Dollar ausmacht und die Renten- und Aktienmärkte rund 200 Billionen US-Dollar. Eine Verschiebung von Anlagen in Richtung Gold kann somit als starker Preistreiber für Gold wirken.

Daher liegt es nahe sich auch mit den Goldgesellschaften, die das Gold in ihren Projekten besitzen, zu beschäftigen.

Vizsla Resources – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-vizsla-resources-oceanagold-goldmining-und-endeavour-silver/ – kommt gut voran mit seinem Panuco Silber-Gold-Projekt in Mexiko. Gelegen im epithermalen Gürtel der Sierra Madre ist die Mine nur rund 80 Kilometer von der San Dimas-Mine entfernt. Umfangreiche Infrastruktur mit Straßen, Strom und qualifizierten Arbeitskräften sind vorhanden.

Bei Treasury Metals – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-aztec-minerals-und-treasury-metals/ -, Eigentümer diverser Projekte in Kanada, steht das Goliath-Goldprojekt in Ontario an erster Stelle. Die Infrastruktur ist ausgezeichnet und das Projekt soll anfänglich im Tagebau betrieben werden.

