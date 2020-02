Alle sind gefragt

Es ist daher notwendig, endlich einzusehen, dass der

Rechtsextremismus die größte Gefahr für die Menschen in diesem Land ist. Denn

während rechte Terroristen morden, machen sich Rechtsradikale in den Parlamenten

breit und bemühen sich nach Kräften, die Demokratie zu beschädigen. Und teils

gelingt ihnen das auch, siehe Thüringen. Was es daher jetzt braucht, ist ein

massiver Abwehrkampf gegen die Bedrohung von rechts. Dazu gehört, dass die

Sicherheitsbehörden umdenken und sich noch stärker auf rechte Netzwerke

konzentrieren müssen. Dazu gehört, dass die demokratischen Parteien alle Flirts

mit der AfD einstellen und sich auf die Verteidigung der Demokratie

konzentrieren müssen. Und dazu gehört, dass die Gesellschaft sich

unmissverständlich dem Gift des Rassismus entgegenstellen muss. Viel zu lange

haben viel zu viele die Gefahr von rechts ignoriert oder kleingeredet. Damit

muss jetzt endlich Schluss sein.

Pressekontakt:

Frankfurter Rundschau

Ressort Politik

Telefon: 069/2199-3222

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/10349/4525962

OTS: Frankfurter Rundschau

Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuell