Alles für den zufriedenen Kunden

Marketingexperten wissen: Mit guten Produkten allein wird man heute nicht mehr punkten auf dem großen, globalen Markt. Kunden möchten zufriedengestellt werden und das geschieht nicht nur über das Produkt, das sie kaufen, sondern auch über den Kundenservice und die individuelle Identifizierung mit dem Unternehmen. Dies geschieht unter anderem durch optimalen Service, dauerhafte Kundenbindung durch Kontaktaufnahme zu bestimmten Zeitpunkten und auch über die Website.

Die Website galt lange Zeit als “das Schaufenster im Netz”, das wäre aber heute viel zu wenig. Reine Produktpräsentation ist lange out, heute muss aktiver Kontakt zu den Kunden und Kundinnen hergestellt werden. Bei Isidor, dem Experten für Spieltürme und Klettertürme, hat man sich ganz den neuen Bedürfnissen der Kunden und Kundinnen gewidmet. In einem umfassenden Magazinteil auf der hauseigenen Website werden alle Themen besprochen, die Menschen, die einen Spielturm erwerben möchten, interessieren könnten, vom Aufbau bis zu Pflegeplänen.

Für die Kunden und Kundinnen aus Österreich hat Isidor eine eigene Website angelegt: spielturm.isidor.at. Isidor Österreich bietet umfassenden Content zum Thema Spielturm und beste Kundenbetreuung – denn dass Spieltürme in Österreich ähnlich beliebt sind wie in Deutschland zeigen die Zahlen schon jetzt.

Isidor produziert hochqualitative Spieltürme “Made in Germany” und fällt zurzeit mit den XXL Stelzenhäusern mit unglaublichen Möglichkeiten auf. Als einziger Hersteller in der Szene stellt Isidor Spieltürme im Großformat her, die für Kinder verschiedenen Alters geeignet sind und durch die vielen Aufbaumöglichkeiten in jeden Garten passen.

Mehr zum Angebot von Isidor finden Interessierte auf spielturm.isidor.at.