Alles fließt weiter

In Kooperation mit namhaften Herstellern von Rheometersystemen veranstaltet die LUM GmbH mehrere Seminare im Jahr 2020.

Zum 11. Anwenderseminar ?Rheologie und Stabilität von dispersen Systemen? laden die Firmen Anton Paar, Sinterface und LUM nach Potsdam vom 4.-6. Mai 2020.

In diesem Jahr ist es eine Kooperationsveranstaltung mit folgenden wissenschaftlichen Einrichtungen: TU Darmstadt, TH Nürnberg, ETH Zürich, Uni Erlangen, TU Berlin, TU Dresden,

Europäisches Zentrum für Dispersionstechnologien , Universität Duisburg-Essen.

Das Seminar richtet sich an Menschen aus Forschung, Produktentwicklung oder Qualitätssicherung, die in Ihrer täglichen Praxis bereits Erfahrungen mit rheologischen Messungen und Stabilitätsuntersuchungen haben und den Nutzen der aktuellen Möglichkeiten kennen lernen wollen, oder sich in Zukunft mit rheologischen Messmethoden und Methoden der direkten auch beschleunigten Stabilitätsbewertung befassen möchten.

Experten der veranstaltenden Firmen geben am ersten Seminartag eine Einführung in die Grundlagen der Grenzflächenphänomene und 2D-Rheologie, 3D-Rheologie (Rotation und Oszillation). Ein Spezialist der TU Dresden erläutert die Grundlagen der Korngrößenverteilung. Mit allgemeinen Grundlagen und Messmethoden wird der erste Fokus auf die Stabilität von Dispersionen gelegt.

Am zweiten und dritten Seminartag werden die entsprechenden Messgeräte mit Anwendungsbeispielen und praktischen Vorführungen vorgestellt. Methodenübergreifende Lösungen werden u.a. in den Beiträgen ?Dispersionsstabilität und Grenzflächeneigenschaften und deren Einfluss auf die Suspensionsrheologie?, ?Bestimmung der Stabilität von Cremes mittels Rheologie und analytischer Zentrifuge? sowie ?Wechselbeziehungen zwischen dem Stabilitätsverhalten von Nano- und Mikrodispersionen und der Rheologie des Dispersionsmediums? diskutiert. Die ?Bestimmung der Partikelgrößenverteilung mittels Zentrifugen-Sedimentationsverfahren nach ISO 13318-2 (Küvette)? verdeutlicht exemplarisch die zusätzliche Möglichkeit des Dispersionsanalysators LUMiSizer®, neben der direkten beschleunigten Stabilitätsanalytik auch individuelle Partikeleigenschaften zu charakterisieren.

Das traditionelle Abendevent findet am 5. Mai wieder als beliebte Rundfahrt mit dem Dampfschiff “Gustav” auf den Potsdamer Seen statt, bei der auch für Leib und Seele gesorgt ist.

Ausführliche Informationen zur Anmeldung finden Sie hier:

https://lum-gmbh.com/files/Events/Flyer_Rheologie%20und%20Stabilit%C3%A4t%20von%20dispersen%20Systemen_Potsdam_05_2020.pdf

Das Programm lesen Sie hier:

https://lum-gmbh.com/files/Events/Programm_Rheologie%20und%20Stabilit%C3%A4t%20disperser%20Systeme_Potsdam_05_20.pdf