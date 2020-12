Alles nur geplant: Die EU, ein Comic und das Virus-Märchen

Sämtliche Links zu den Quellen befinden sich aufhttps://www.dz-g.ru/Alles-nur-geplant_Die-EU-ein-Comic-und-das-Virus-Maerchen (https://www.dz-g.ru/Alles-nur-geplant_Die-EU-ein-Comic-und-das-Virus-Maerchen)

Lockdown 2 FÜR D – Mit Verschwörungstheorien aufgeräumt

https://www.youtube.com/watch?v=wUYRPPhnsxc

26. November 2020 | Für D

Das beste Video, um Skeptiker in 2020 zu überzeugen! Bescheid wissen, was wirklich läuft – wer will das nicht in der aktuellen Zeit? Wenn du dir dieses Video ansiehst, kannst du jedem Argument zu den aktuellen Geschehnissen begegnen und endlich Licht ins Dunkel bringen! Inhalte des Videos sind ausschließlich unangreifbare Fakten, zitiert werden nur von der Allgemeinheit als vertrauenswürdig anerkannte Quellen.

Inhalt

00:00:00 – 01. Covidioten & Verschwörungstheoretiker: Wir müssen reden

00:04:00 – 02. Was zuvor geschah…

00:08:11 – 03. Gibt es wirklich eine gesundheitliche Notlage?

00:10:41 – 04. Steigt die Zahl der Infizierten aufgrund von mehr Tests?

00:12:18 – 05. Was du über den PCR Test wissen solltest, mit dem die Zahl der „Infizierten“ bestimmt wird

00:14:21 – 06. Ist ein Lockdown sinnvoll?

00:17:08 – 07. Lass uns über die Medien sprechen…

00:26:30 – 08. Warum wird jede abweichende Meinung zensiert?

00:31:52 – 09. War die weltweite Corona Krise geplant?

00:35:55 – 10. Sprechen wir über die Impfung

00:49:12 – 11. Was ist das Ziel der aktuellen Maßnahmen?

00:55:10 – 12. Darf die Regierung das?

01:11:35 – 13. Die neue Normalität im Vergleich

01:13:00 – 14. Was du tun kannst – „Die Maske aufsetzten?“

Video Download: https://www.y2mate.com/youtube/wUYRPPhnsxc (am besten am Desktop browser)

Teilen am Besten mit dem Zusatz: „Dieses Video hat meine Meinung geändert“

Sorry für teilweise zu aufdringliche Musik

16:9 Format in Planung

01:13:00 Musik: Captain Future feat. Dr. Drosten – „Damit hält man das nicht auf“ Musikvideo: https://www.youtube.com/watch?v=nMy0h5Tk1U8

P.S. Liebe Faktenchecker, viel Spaß beim Widerlegen dieser Sammlung an Beweisstücken! Wir sind gespannt, was ihr euch dieses Mal einfallen lässt. Wir sehen uns auf der anderen Seite!

Oktober 2020 | Matthias Müller: THE GREAT RESET – ALLES AUF NULL.

Wie im Jahr 2020 gewisse Angelegenheiten final geregelt werden – in einem Tempo, das sprachlos macht.

Inzwischen gehe ich nach mehr als 80 Corona-Artikeln dazu über, in der Corona-Informationsflut alles auszublenden, was auf der Virentheorie basiert. Es ist nämlich ein gigantischer Betrug! Der Nachweis irgendwelcher Viren wurde nie erbracht – in keiner Weise. Alle „Bilder“ sind körpereigene Partikel oder Ausscheidungen, sogenannter „Eiweißmüll“ oder fantasievolle Computeranimationen. Das Märchen von ansteckenden Viren ist weit über 100 Jahre alt: Alle Viren-Artikel auf DZ-G.ru

Impfseren enthalten giftige Pharmazeutika und giftige Metallverbindungen plus Eiweißmüll aus Tier- und Menschenleichen. Bevorzugtes „Material“ zur Aufzucht sind Nachgeburten und abgetriebene Kinder, ein gigantisches Geschäft mit Leichen aus allen Phasen einer Schwangerschaft!

21. Mai 2020 | Maria Lourdes: Psychoterror – Die Methoden sind wohl so alt wie die Menschheit.

Der stete Wechsel von Panikszenarien und Durchhalteparolen mit Hoffnungsschimmern ist ein fixer Bestandteil aller Terrorregime und Sekten. Das Wechselbad der Gefühle zersetzt die Persönlichkeit und bricht den Willen zur Selbstbestimmung. Der Entzug von Freiheitsrechten erscheint als Kokon mit stabilem Koordinatensystem, in das sich destabilisierte Personen flüchten. Wer schon einmal den Würgegriff gespürt hat, ist dankbar, wenn er wieder etwas Luft bekommt.

Zersetzung bedeutet: jedes zwischenmenschliche Vertrauen zu zerstören und eine Atmosphäre der Angst und des Misstrauens herzustellen. Dies ist mit dem Narrativ, dass jeder Mensch erst einmal eine ansteckende Krankheit beherbergen könnte, erfüllt. Jeder misstraut jedem und hält Abstand. Eine Gemeinschaft mit haushaltsfremden Menschen ist zunächst untersagt und wirkt schon befremdend und suspekt, wenn sie wieder zulässig ist. Das Misstrauen hat sich in zwischenmenschlichen Beziehungen festgesetzt.

EU-Comic: Infected

Herunterladen von DZ-G.ru 7,4 MBytes pdf

Publications office of the EU: Infected

Ms Chan Wenling and her friend-from-the-future are engaged in an exciting adventure to convince people to act together and save the world. While the story may be fictional, it is nevertheless intertwined with some factual information.

Published: 2012-02-03

Corporate author(s): Directorate-General for International Cooperation and Development (European Commission)

Personal author(s): Vandersmissen, Alain; Morvan, Jean David; Pezzali, Walter; Jia Wei, Huang; Ferté, Ségolène; Durieux, Laurent

Themes: Public health

Subject: disease prevention, epidemic, health policy, international cooperation, public health, the EU–s international role

ISBN 978-92-79-22431-7

DOI 10.2764/12001

Catalogue number MN-31-11-435-EN-C

Sämtliche Links zu den Quellen befinden sich auf

https://www.dz-g.ru/Alles-nur-geplant_Die-EU-ein-Comic-und-das-Virus-Maerchen (https://www.dz-g.ru/Alles-nur-geplant_Die-EU-ein-Comic-und-das-Virus-Maerchen)