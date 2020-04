Alles unter Kontrolle mit dem TUXEDO Control Center

Lange hat TUXEDO Computers am eigenen Control Center gefeilt ? nun ist es soweit: Um als Kunde eigenständig persönlich favorisierte Einstellungen am TUXEDO Gerät vornehmen zu können, steht nun das eigens programmierte TUXEDO Control Center zur Verfügung.

Eigene Profile erstellen

?Das TUXEDO Control Center ist noch lange nicht vollständig fertig entwickelt. Version 1.0 zeigt erste Grundfunktionen und legt die technische Basis, die zeigt, wohin die Reise noch gehen soll?, erklärt Herbert Feiler, Geschäftsführer. Dennoch ist die aktuelle Version so weit, dass Kunden sie verwenden können.

Die erste Version des Control Centers beinhaltet bereits verschiedene Funktionen: So können Kunden für ihr TUXEDO Book zum Beispiel eigene Profile erstellen, in denen die Helligkeit des Bildschirms sowie die Prozessoreigenschaften und die Einstellung des Lüfters hinterlegt oder die Webcam ein- und ausgeschaltet werden kann.

Grundsätzlich können verschiedene Profile fest angelegt werden, die entweder einen Performance-Modus haben oder Eigenschaften zum Energiesparen beinhalten ? je nachdem, welche Leistungen gerade benötigt werden. Somit sparen sich Nutzer Zeit und können einfach von einem Modus zum anderen wechseln, ohne in verschiedene Bereiche des Rechners zu gehen und mehrere Punkte anklicken zu müssen.

Profile für Akku- oder Netzbetrieb

Das Dashboard gibt einen Überblick über die Systemleistung, die Temperatur sowie die Lüfterdrehzahl und die aktuell aktiven Profileinstellungen. Die Profilübersicht ist übersichtlich aufgebaut, sodass Nutzer sofort Überblick über die Profile haben und hier Neue anlegen oder auch nicht verwendete Profile sofort löschen können. Dabei kann ebenso unterschieden werden, ob das jeweilige Profil für den Akku- oder Netzbetrieb gelten soll. ?Eine kontinuierliche Stromzufuhr ruft andere Bedingungen hervor, als wenn ich über einen längeren Zeitraum nur auf die Akkuleistung angewiesen bin. Daher haben wir die Möglichkeit geschaffen, hier feiner in der Auswahl vorzugehen?, so Christoffer Sandberg, Entwickler bei TUXEDO Computers.

Da es sich um eine Erstversion des Control Centers handelt, werden stetige Optimierung folgen. Für nachfolgende Versionen ist geplant, z. B. eine Tastaturbeleuchtung einzufügen und manche Einstellungen noch granularer zu gestalten, um das volle Potenzial des jeweiligen TUXEDO-Rechners ausschöpfen zu können. Herbert Feiler fügt hinzu: ?Für die Zukunft sind die Steuerung weiterer Sicherheits- und Komfortfeatures, wie Touchpadsteuerung und diverse zeitabhängige Änderungen am Desktop und der Leistung des Geräts geplant.?

Vielzahl an Einstellungen möglich

Vor allem sollen weitere Energie- bzw. Leistungseinstellungen ermöglicht werden: Der Benutzer soll, neben den aktuell schon vorhandenen Einstellungen der Anzahl der aktiven CPU-Kerne sowie deren Taktrate, auch die maximale Leistungsaufnahme sowohl der CPU als auch der Grafikkarte steuern können. Die Lüftersteuerung wird so erweitert, dass neben den aktuell voreingestellten, auswählbaren Profilen eigene Lüfterkurven angelegt werden können.

?Durch die kluge Kombination aus Power-Limit, Drosselung und Lüftersteuerung kann aus einem Hochleistungsnotebook ein passives Gerät ohne Lüftergeräusche gemacht werden, ohne dass Kompromisse hinsichtlich der Leistung eingegangen werden oder mehrere Geräte angeschafft werden müssen?, so Herbert Feiler weiter.

Grundsätzlich kann sich der Kunde darauf verlassen, dass TUXEDO Computers für alle Konfigurationsoptionen Sicherheitsstufen entwickelt, sodass das TUXEDO Book nicht beschädigt werden kann. Die Einstellungen werden ausschließlich in einem für die Hardware sicheren Rahmen einzustellen sein. Verfügbarkeit und Open Source Entwicklung TUXEDO Computers Kunden erhalten das Control Center direkt über die Softwarequellen ihres Betriebssystems. Sowohl für TUXEDO_OS und Ubuntu als auch für openSUSE Linux stehen diese ab sofort bereit.

TUXEDO Computers sieht sich als Anbieter von datenschutzfreundlichen und sicherheitsbewussten Hardwarelösungen auch dem Gedanken von Open Source verpflichtet. Daher ist neben den erwähnten Softwarepaketen auch der gesamte Quellcode auf GitHub einsehbar und zur freien Nutzung unter der Lizenz GPLv3 erhältlich.

Weitere Informationen zu TUXEDO Computers erhalten Sie unter: www.tuxedocomputers.com

Die Wurzeln der TUXEDO Computers GmbH gehen auf die Unternehmensgründung des Linux-Onlineshop durch Herbert Feiler im Jahre 2004 zurück. Seit dieser Zeit konnte sich TUXEDO die Marke für individuelle und qualitativ hochwertige Notebooks und Computer mit Windows und vor allem Linux Unterstützung auf dem Markt durchsetzen. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Augsburg.

Der Name TUXEDO Computers vereint sowohl die Ansprüche, als auch das Produktspektrum in sich: TUXEDO, was aus dem Englischen übersetzt Maßanzug bedeutet. Ebenso steckt darin der Name des Linux-Maskottchens Tux! Ein TUXEDO Computer ist also nicht nur aufgrund der Hardwareausstattung ein Linux-PC im Maßanzug, man erkennt ihn auch sofort am Namen als solchen!

TUXEDO Computers bietet seinen Kunden keine Standard-Linux-PCs, sondern speziell auf den Kunden zugeschnittene Systeme. Es handelt sich also um individuell gebaute Computer/PCs und Notebooks, die vollständig Linux- und auch Windows-tauglich sind. Aber es steckt noch mehr dahinter: Die Assemblierung und Installation erfolgt im eigenen Haus mit eigens programmierten Treibern, Scripts und Add-ons. Der individuelle Support verfügt außerdem über eigene Repositories. Die Käufer erhalten zusätzlich noch exklusiven Zugang zur myTUXEDO-Cloud, die deutsche, verschlüsselte Server verwendet – der Datenschutz und die Sicherheit stehen bei myTUXEDO stets im Vordergrund.