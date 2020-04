“Alles wird digital”: ELO lädt zum virtuellen Großevent im Juni

Der Hersteller für Enterprise-Content-Management-Systeme ELO Digital Office erweitert sein Veranstaltungsportfolio um einen virtuellen Großevent. Dieser wird sich über drei volle Tage ? vom 17. bis 19. Juni 2020 ? erstrecken und Teilnehmern die gewohnte Vielfalt der Live-Veranstaltungen bieten, die man sonst von den Stuttgartern kennt. So stehen nicht nur Fachvorträge von Digitalisierungsexperten auf dem Programm, auch Kunden werden von ihren Erfahrungen mit ELO berichten und darüber hinaus lädt eine virtuelle Ausstellung zum Austausch mit den ELO Business Partnern ein.

Um der großen Nachfrage nach Digitalisierungslösungen gerecht zu werden, lädt der Stuttgarter ECM-Hersteller zur ELO Digital EXPO im Juni. Vom 17. bis 19.06. öffnet die virtuelle Großveranstaltung unter dem Motto ?Alles wird digital? mit Konferenz und Ausstellung ihre Tore.

Die Vorbereitungen laufen aktuell auf Hochtouren. Geplant ist eine große Konferenz mit Best-Practice-Berichten von zahlreichen Kunden aus verschiedenen Branchen, die mit ELO ihre Geschäftsprozesse erfolgreich digitalisiert haben. Ergänzt werden diese durch informative Fachvorträge der ELO Digitalisierungsexperten, die das umfangreiche Produktportfolio des ECM-Herstellers aufgreifen. Besonders im Fokus steht dabei zum einen die Version 20 der ELO ECM Suite, die Ende Mai veröffentlicht wird. Zum anderen werden die ELO Business Solutions eigene Slots erhalten, da die Fachbereichslösungen ? wie Rechnungs- und Vertragsmanagement oder die digitale Personalakte ? auf Kundenseite äußerst gefragt sind. Die Konferenzvorträge werden in Form von Webseminaren und Videos abgehalten und stehen auch on demand zur Verfügung.

?In diesen Wochen geht ein digitaler Ruck durch Deutschland. Die Nachfrage nach unseren Softwarelösungen ist ungebrochen groß?, erklärt ELO CEO Karl Heinz Mosbach. ?Mit unserer ELO Digital EXPO kommen wir dem nach. Wir freuen uns sehr, mit den Teilnehmern virtuell in Kontakt zu treten und sie bei der Digitalisierung Ihrer Unternehmensprozesse zu unterstützen.?

Die Kontaktaufnahme ist dabei über komfortable Chatfunktionen sehr einfach möglich. Die Teilnehmer können sich direkt mit ELO oder einem Business Partner austauschen, aber auch einen Termin für eine umfangreiche Beratung vereinbaren. Gleichzeitig laden die virtuellen Messestände der Systemhäuser und IT-Beratungen ein, die neuesten Branchenlösungen zur Prozessdigitalisierung live kennenzulernen.

Die Teilnahme an der ELO Digital EXPO ist kostenlos. Auf https://www.elo.com/elo-digital-expo finden Sie weitere Informationen.

