Allgeier Experts, läuft! und spendet für den guten Zweck

Allgeier Experts, einer der führenden Personaldienstleister für IT, möchte etwas und sich bewegen: Gerade in Pandemiezeiten fällt es schwer, Events nach den gestellten Vorgaben zu organisieren. Patrick Mildner, Vorstand der Allgeier Experts, dazu: „Die Kolleginnen und Kollegen der Allgeier Experts machen es möglich, trotz der Hürden unser Laufevent ‚Allgeier Experts, läuft!‘ auf die Beine zu stellen. Für uns steht der Sportgedanke im Vordergrund! Endlich mal wieder gemeinsam laufen, sich bewegen und gleichzeitig an Diejenigen denken, denen es aktuell nicht so gut geht.“

21 Teams haben sich den fünf Kilometern aus unseren Niederlassungen von Nord nach Süd gestellt. Die drei bestplatzierten Laufgruppen dürfen nun die 600 Euro an eine ausgewählte Organisation spenden.

Den 1. Platz belegt das Fünfer-Team „Elbe-1“ aus Hamburg. Die Spende in Höhe von 300 Euro geht an den Lions Club Hamburg-Elbufer. Dieser unterstützt aktuell mit seiner Aktion „Flutopfer-Hilfe Nachbar in Not“ die Geschädigten der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal. Platz 2 geht an die „Road Runners“ aus München. 200 Euro spenden sie an die Münchner Tafel e.V., die mit ihren 650 ehrenamtlichen Helfern an 27 Ausgabestellen im Stadtgebiet bei jedem Wetter Nahrungsmittel an hilfsbedürftige Personen verteilen. Den 3. Platz erreicht das Team „Road Runnings“ aus Wiesbaden. Dieses spendet 100 Euro an „Zora“, den Verein zur Unterstützung von Mädchen in Not e.V. in Wiesbaden. Die Anlauf- und Beratungsstelle setzt sich seit 1998 für Mädchen und junge Frauen ein, die von körperlicher oder seelischer Gewalt betroffen sind.

Im nächsten Jahr möchte Allgeier Experts wieder ein Running Experts sein! Die Laufvorbereitungen laufen.

EXPERTEN, INNOVATIONEN & BUSINESS LÖSUNGEN – alles aus einem Haus für die digitale Zukunft: Allgeier Experts gehört zu den führenden IT-Personaldienstleistern in Deutschland. Wir bieten ein umfangreiches Personalgeschäft über alle Vertragsarten an. Zukunftsorientierte Technologien und ein skalierbares Lösungsgeschäft runden das starke Portfolio innerhalb der Allgeier-Gruppe ab! Mit einem der größten Expertenpools Deutschlands, hochqualifizierten Mitarbeitern und Freiberuflern, eigenen Job-Portalen und Social Professional Networks vermitteln wir Unternehmen die passenden Fachkräfte für ihre Projekte – persönlich, kompetent, professionell. Das schafft Vertrauen: Mehr als 700 Kunden setzen seit 1987 auf unser Know-how und unsere Experten.