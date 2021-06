Allgeier Experts mit Bestnoten von Kunden bewertet: Die Ergebnisse der aktuellen Kundenzufriedenheitsumfrage

17. Juni 2021 ? ?Zufriedene Kunden und Experten sind uns das Wichtigste?, sagt Martin Liebert, Geschäftsführer bei Allgeier Experts. ?Wir führen bei Allgeier Experts eine offene Feedbackkultur und genau das wünschen wir uns auch von unseren Kunden. Nur so erhalten wir Aufschluss über eventuelle Servicelücken und nur so bekommen wir die Möglichkeit, diese zielgerichtet zu füllen. Bei der diesjährigen Umfrage haben wir viele hochwertige Rückmeldungen erhalten ? dafür sind wir sehr dankbar.? Nach dem pandemiebedingten Ausnahmejahr 2020 stellt Allgeier Experts seine Kunden in internationalen Konzernen und mittelständischen Unternehmen zufrieden. Das bestätigt die Gesamtdurchschnittsnote der Umfrage zur Kundenzufriedenheit von 1,7. Über 88% der befragten Kunden sind sogar ?sehr zufrieden? bis ?zufrieden? mit der Zusammenarbeit mit dem IT-Dienstleister. ?Dieses Feedback macht uns stolz und zeigt, dass wir genau den richtigen Weg gehen und wir diesen auch weiterverfolgen müssen. Dennoch gibt es noch Luft nach oben. Wir haben unsere Schwachstellen herausgefiltert und bereits entsprechende Maßnahmen eingeleitet?, meint Martin Liebert. Passgenaue Profile, eine umfassende Betreuung sowie ein flexibles Reagieren auf Anfragen sind die Erwartungen der Kunden an die Dienstleistungen von Allgeier Experts. 93 Prozent aller Befragten würden Allgeier Experts uneingeschränkt weiterempfehlen.

Bestnote für Kommunikation und Erreichbarkeit

Vor allem beim Thema Erreichbarkeit und Kommunikation zu unseren Ansprechpartnern erntet Allgeier Experts positives Feedback. Die Bewertung mit einer Schulnote von 1,4 zeigt den großen Zuspruch. Nicht weniger positiv bewerten die Kunden die Betreuung durch den Vertrieb (Durchschnittsnote von 1,5). Die Kunden wertschätzen die Arbeit von Allgeier Experts und attestieren sogar eine Entwicklung nach oben: ?Die Betreuung ist deutlich besser geworden?. Mit der Flexibilität bei Änderungen sind die Kunden ?sehr zufrieden? bis ?zufrieden? (80 Prozent) und geben Allgeier Experts dafür eine 1,7.

Mit Kompetenz punkten

Bei der Frage ?Wie zufrieden sind Sie mit der Fachkompetenz Ihres Ansprechpartners?? erreicht Allgeier Experts eine Durchschnittsnote von 1,5. Unsere befragten Kunden sind mit der Kompetenz unserer Vertriebsmitarbeiter überwiegend ?sehr zufrieden?. ?Das freut uns besonders, da wir stets unsere Kolleginnen und Kollegen auf dem aktuellen Wissensstand der Technik bringen. Denn wir wissen, wie wichtig Know-how gerade in der IT ist?, fasst Frank Eckes, Geschäftsführer bei Allgeier Experts, zusammen.

Passgenaue Skill-Profile sind gefragt

Allgeier Experts kann sich bei der Passgenauigkeit der Skill-Profile weiter verbessern: ?Seit der neuen Verteilung der Zuständigkeiten ist insgesamt die Qualität besser geworden?, resümiert ein anonym befragter Kunde. ?Die stetigen Anpassungen in der Allgeier Experts-Aufstellung tragen hier Früchte?, erklärt Frank Eckes. ?Wir stecken in einem kontinuierlichen Entwicklungsprozess und hinterfragen unsere Services regelmäßig und passen sie entsprechend an.? Insgesamt bewerten unsere Kunden die Übereinstimmung der Anforderungen mit den Skill-Profilen mit einem ?gut?.

Mit Qualität überzeugen

Über 87 Prozent der Kunden sind ?sehr zufrieden? bis ?zufrieden? mit der Qualität der Dienstleistungen von Allgeier Experts. Dafür gibt es die Schulnote 1,7.

Die gleiche Note erhält der IT-Dienstleister in punkto Reaktionszeit. Von der Anfrage bis zum Feedback bzw. zum Angebot sind die meisten unserer Kunden ?sehr zufrieden?.

Kommunikation als Schlüssel

Bei regelmäßigen Schulungen unserer Mitarbeiter werden die Bedarfe und Wünsche unserer Kunden stetig auf den neuesten Stand gebracht. Dabei fließen die Bedarfe und Wünsche unserer Kunden stets mit ein. Das offene Feedback von unseren Partnern gibt unseren Maßnahmenplan vor: Die Profile erhalten nochmals einen Qualitätssprung, das Recruiting sowie die internen Prozesse werden weiter optimiert.

Über Allgeier Experts SE

EXPERTEN, INNOVATIONEN & BUSINESS LÖSUNGEN – alles aus einem Haus für die digitale Zukunft: Allgeier Experts gehört zu den führenden IT-Personaldienstleistern in Deutschland. Wir bieten ein umfangreiches Personalgeschäft über alle Vertragsarten an. Zukunftsorientierte Technologien und ein skalierbares Lösungsgeschäft runden das starke Portfolio innerhalb der Allgeier-Gruppe ab! Mit einem der größten Expertenpools Deutschlands, hochqualifizierten Mitarbeitern und Freiberuflern, eigenen Job-Portalen und Social Professional Networks vermitteln wir Unternehmen die passenden Fachkräfte für ihre Projekte ? persönlich, kompetent, professionell. Das schafft Vertrauen: Mehr als 700 Kunden setzen seit 1987 auf unser Know-how und unsere Experten.