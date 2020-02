Allied Telesis setzt Expansionskurs fort

Mit einem neuen Büro in Berlin baut die Allied Telesis, ein führender

japanischer Netzwerkspezialist das Standortnetz in Europa weiter aus. Das neue

Office in der Friedrichstraße direkt am Check Point Charly ermöglicht Allied

Telesis eine direktere Betreuung von norddeutschen Kunden sowie Zugang zu

hochqualifizierten Mitarbeitern.

“Da viele unserer Kunden aus der norddeutschen Wirtschaftsregion stammen, ist

Berlin ein strategisch wichtiger Standort für uns. Darüber hinaus bietet die

Stadt mit ihrer hohen Lebensqualität ein äußerst attraktives Arbeitsumfeld für

neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter”, begründet Christian Rannetshauser,

Director Sales DACH / PL / CZ / SK / UA und Director EMEA Channel bei Allied

Telesis, die Entscheidung für die Bundeshauptstadt.

Sehr viel Wert wurde auf die Lage des Allied Telesis Büros gelegt. Die modernen

Office-Räumlichkeiten mitten in der Regierungshauptstadt mit Blick auf den Check

Point Charly lassen ein modernes Arbeitsumfeld entstehen, das sowohl

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als auch Kunden zu inspirierenden Begegnungen

einlädt.

Die Eröffnung des Büros in Berlin ist Teil der Wachstumsstrategie von Allied

Telesis. Nach einigen, eher stillen Jahren ist der japanische Netzwerkspezialist

wieder zurück auf dem Radar – mit einer kompletten Palette an

Infrastrukturprodukten, fokussierter Partnerunterstützung und vielfältigen

Services für zeitgemäße Vernetzungslösungen. Die intensive, direkte

Auseinandersetzung mit bekannten und potenziellen Partnern an der europäischen

Endkundenfront hat die interne Ausrichtung von Allied Telesis verändert,

berichtet Christian Rannetshauser: “Wir nehmen es wichtiger denn je, unsere

Partner zielgerichtet zu schulen, aus- und weiterzubilden. Zum einen in der

reinen Technologie, aber auch durch Know-how-Vermittlung zu monetären und

betriebswirtschaftlichen Aspekten und nicht zuletzt im Bereich der

Prozessautomatisierung. Ein Fokus liegt beispielsweise auf den automatisierten

Abläufen bei Konfigurationsprozessen und auf der Ressourcenvergabe sowie auf

strukturiertem Pre- und Post-Sales Support.”

Ergänzend zu den Netzwerkprodukten, die vielfach auch in kritischen

Infrastrukturen zum Einsatz kommen, bietet Allied Telesis seinen Partnern und

deren Kunden inzwischen einer Reihe von Dienstleistungen an, die von

Fernüberwachung und Managed Services über 24/7/365 Live-Betrieb bis hin zum

Netzwerkmanagement vor Ort reichen.

Das Konzept scheint aufzugehen, wenn auch nicht ganz so rasch wie ursprünglich

erhofft. “Unser Fokus liegt nach wie vor auf Kommunikation und Aufklärung.

Deshalb wird es im kommenden Jahr die europaweite –Initiative Partnergewinnung–

geben”, berichtet Rannetshauser.

Hierzu wird das für 2020 geplante Democenter in München gewiss ebenso beitragen

wie der kontinuierliche Ausbau regionaler Präsenz. So hat Allied Telesis im Jahr

2019 allein für den Raum Norddeutschland drei Netzwerk-Profis für den Pre- und

Post-Sales Support gewinnen können. Im ersten Quartal 2020 wird die Allied

Telesis-Mannschaft um einen weiteren Account Manager für die Region West

verstärkt.

Über Allied Telesis

Allied Telesis bietet Unternehmen, Behörden, Bildungseinrichtungen und Kunden

mit sensibler Infrastruktur ein intelligentes Portfolio an Produkten und

Technologien für die Umsetzungen ihrer IoT- und SDN (Software Defined Networks)

-Strategien. Die Abteilung Envigilant(TM) Managed Services entwickelt und

betreibt maßgeschneiderte IoT-Lösungen, mit denen Kunden weltweit ihre

Prozessagilität verbessern und sich so Wettbewerbsvorteile durch Innovation

schaffen.

Die Lösungen für seine Kunden entwickelt und stellt Allied Telesis auf Grundlage

höchster Standards her: Die Fertigung erfolgt gemäß der ISO-9001-Anforderungen,

zudem erfüllen alle Produktionsstätten die strenge ISO-14001 Norm für

Umweltmanagement. Detailliertere Informationen zum Unternehmen und seinem

Portfolio finden Sie unter www.alliedtelesis.com.

Pressekontakt:

Rosmarie Wieland

Marketing und Communications Manager DACH

Allied Telesis International GmbH

Karl-Hammerschmidt-Straße 34

D-85609 Aschheim- Dornach

Tel. +49 89 4 35 49 44 – 19

E-Mail rosmarie.wieland@alliedtelesis.com

