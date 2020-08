ALLPLAN-Expertentalk: BIM im Brückenbau

Bereits zum vierten Mal diskutieren Experten aus der Praxis und der Softwareindustrie über Herausforderungen und Lösungsansätze von Building Information Modeling im Brückenbau beim Experten-Talk von ALLPLAN. Dieser findet am 9. September 2020 im Rahmen einer Online-Konferenz statt und richtet sich an alle, die mehr über Vorteile der BIM-Arbeitsweise im Brückenbau erfahren möchten und an Erfahrungsberichten interessiert sind.

?BIM erobert mit enormer Geschwindigkeit rund um die Welt den Brückenbau. Die anspruchsvolle Geometrie von Brückenbauwerken und häufige Planungsänderungen lassen eine traditionelle 2D-Planung zunehmend an ihre Grenzen stoßen. 3D-Modelle sind ein wichtiger Zwischenschritt, um inkonsistente Pläne und Kollisionen zu vermeiden. Aber erst mit BIM wird das volle Potenzial des digitalen Planens und Bauens genutzt, um durch bessere Kommunikation, Zusammenarbeit, Simulation und Optimierung das magische Dreieck aus Qualität, Termin und Kosten zu erreichen?, sagt Daniel Bittrich, Leiter Produktmanagement bei ALLPLAN.

Noch scheuen sich viele Büros vor der Umstellung auf die BIM-basierte Brückenplanung. Beim diesjährigen Brückenbau Experten-Talk stehen daher vor allem Praxisberichte im Mittelpunkt, bei denen die Referenten ihr Expertenwissen anhand praktischer Umsetzungsbeispiele teilen.

Praxisbeispiele im Fokus

Den Anfang machen Anna Vosters, Lösungsexpertin bei Bechmann, zusammen mit Kai Lakeberg von ALLPLAN Deutschland, die über einen BIM-konformen Workflow im Brückenbau unter Berücksichtigung der Kosten sprechen. André Jeske von SSF Ingenieure AG berichtet über seine Erfahrungen mit der vollparametrischen Brückenmodellierung mit PythonParts in Allplan am Beispiel des Ausbaus der A20. Hendrik Martin von Thormählen + Peuckert – Beratende Ingenieure gibt Einblicke in seine Erfahrungen mit Allplan Bridge bei der Planung der Kanal- und Vorlandbrücke BAB 1 bei Osnabrück. Zahlen und Fakten in der 3D-Brückenmodellierung sind Thema des Vortrags von Prof. Mathias Obergrießer von der Ostbayerischen Technischen Hochschule in Regensburg. Zum Abschluss gibt Produkt Manager Gregor Strekelj einen Überblick über die aktuelle Version von Allplan Bridge 2021.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.

ALLPLAN ist ein globaler Anbieter von Building Information Modeling (BIM) Lösungen für die AEC-Industrie. Seit mehr als 50 Jahren treibt ALLPLAN die Digitalisierung der Baubranche maßgeblich voran. An den Anforderungen der Anwender orientiert, bieten wir innovative Werkzeuge für das Planen und Bauen von Bauwerken und inspirieren unsere Kunden, ihre Visionen zu verwirklichen. Über 400 Mitarbeiter weltweit schreiben die Erfolgsgeschichte des Unternehmens mit Leidenschaft fort.

ALLPLAN mit Hauptsitz in München ist Teil der Nemetschek Group dem Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als eine der weltweit führenden Unternehmensgruppen deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung.

