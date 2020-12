ALLPLAN und Precast Software Engineering bündeln Kompetenzen und stärken ihre Position im Markt für Ingenieur- und Bauwesen

ALLPLAN, globaler Anbieter von BIM-Lösungen für die AEC-Branche, und Precast Software Engineering mit Sitz in Salzburg haben heute bekannt gegeben, dass sie ihre Kräfte bündeln werden und somit ihre Position im Markt für Ingenieurbau und Bauwesen stärken werden. Precast Software Engineering bietet seit drei Jahrzehnten Softwarelösungen und Dienstleistungen für Fertigteilwerke an.

?Das ist ein wichtiger Meilenstein für ALLPLAN, der den nahtlos integrierten BIM-Workflow von der Planung bis zur Fertigung und Bauausführung ermöglicht?, sagt Dr. Detlef Schneider, CEO von ALLPLAN. „Durch die Bündelung von Tragwerkplanungs- und Fertigteilkompetenz entsteht eine einzigartige Lösung, die vom Entwurf über die Tragwerksplanung und Fertigung bis hin zum Bauen reicht und somit die wachsende Nachfrage nach effizienten, industrialisierten Prozessen unterstützt. Dies wird die Digitalisierung in der AEC-Branche erheblich vorantreiben“, so Dr. Detlef Schneider weiter.

Eine Lösung für Architekten und Ingenieure

Mit der Software PLANBAR und TIM bietet Precast Software Engineering eine modellbasierte Lösung für die effiziente Planung und Produktion von Betonfertigteilen. Durch die Vorfertigung können Fehler minimiert sowie die Qualität und Genauigkeit deutlich verbessert werden. Das Unternehmen ist seit über 30 Jahren auf dem Markt und bedient Kunden weltweit. Durch die Zusammenführung seiner Lösungen für die Fertigteilkonstruktion unter dem Dach von ALLPLAN entsteht eine Gesamtlösung für Planung, Fertigung und Bauausführung.

Da PLANBAR bereits auf der Allplan-Plattform basiert, ergeben sich neue Möglichkeiten für die Kunden: Architekten, Ingenieure und Bauunternehmen werden in der Lage sein, BIM-Modelle vollständig digital in die industrielle Fertigung zu überführen, einschließlich der Anbindung an MES- und ERP-Systeme. Darüber hinaus können Fertigteilwerke auf bestehenden BIM-Modellen von Planern aufbauen und diese direkt in den Produktionsprozess integrieren. Kunden profitieren auch von strategischen Entwicklungen, etwa der openBIM-Schnittstelle IFC4precast.

Stärkung der Marktposition in Nordamerika und Asien

Der industrielle Fertigteilbau erfordert eine qualitativ hochwertige Gestaltung von Betonfertigteilen. Schnelligkeit, Effizienz und Präzision sind dabei entscheidende Faktoren. Ob für die industrielle Serienfertigung oder komplexe Fertigteile ? Experten für den Fertigteilbau benötigen zuverlässige Softwarelösungen für die Lieferung von automatisiertem Entwurf und Daten für die Fertigteilherstellung. Mit dieser Integration erweitert ALLPLAN nicht nur sein Lösungsangebot für Bauingenieure und Bauunternehmen, sondern stärkt auch seine Marktposition in Nordamerika und Asien.

ALLPLAN ist ein globaler Anbieter von Building Information Modeling (BIM) Lösungen für die AEC-Industrie. Seit mehr als 50 Jahren treibt ALLPLAN die Digitalisierung der Baubranche maßgeblich voran. An den Anforderungen der Anwender orientiert, bieten wir innovative Werkzeuge für das Planen und Bauen von Bauwerken und inspirieren unsere Kunden, ihre Visionen zu verwirklichen. Über 500 Mitarbeiter weltweit schreiben die Erfolgsgeschichte des Unternehmens mit Leidenschaft fort.

ALLPLAN mit Hauptsitz in München ist Teil der Nemetschek Group dem Vorreiter für die digitale Transformation in der AEC-Industrie. Als eine der weltweit führenden Unternehmensgruppen deckt Nemetschek mit ihren Softwarelösungen den kompletten Lebenszyklus von Bau- und Infrastrukturprojekten ab und führt ihre Kunden in die Zukunft der Digitalisierung.

Weitere Informationen: www.allplan.com