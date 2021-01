Als ob es schwebt? Minimalistische Tablet Wandhalterung mit Ladefunktion

TabLines TWP ? die neue Wandhalterung des Herstellers TabLines für das Apple iPad oder das Samsung Galaxy Tab vereint minimalistisches Design, einfache Bedienbarkeit und eine Ladefunktion für das Tablet. Die Tablethalterung ist in verschiedenen Farben ab jetzt im Onlineshop tablethalterung.de verfügbar.

Tablets, wie das Apple iPad oder das Samsung Galaxy Tab, werden zunehmend für Smart Home Anwendungen wie die Steuerung von Musik, Lichtstimmungen, TV, Jalousien oder Energiemanagement genutzt. Die neue TabLines Wandhalterung ist, eigenen Angaben zufolge, durch ihre Ladefunktion eine Bereicherung des Marktes für Tablethalterungen. Die TabLines TWP Tablet Wandhalterung Plug wird mit zwei Schrauben an der Wand befestigt und hat an der Rückseite eine Aussparung, durch die optional eine Unterputz Stromversorgung installiert werden kann. Mit diesem Unterputz Netzteil kann das Tablet kontinuierlich mit Strom versorgt werden. ?Dadurch steht immer ein aufgeladenes Tablet zur Verfügung und herumliegende Ladekabel werden vermieden. Das Tablet lässt sich ganz einfach mit einer Hand aus der Halterung nehmen, wenn es mobil gebraucht wird?, erklärt Dipl. Inf. Steffen Groth, Geschäftsführer der BTS Business Trading Shops GmbH, die den Onlineshop tablethalterung.de betreibt. Die Installation ist im Hochformat oder Querformat möglich. Bei beiden Installationsarten wird das Tablet einfach in den Rahmen eingelegt und gleitet passgenau auf den Adapter (USB-C oder Lightning, je nach Modell).

Eine Installation der Wandhalterung in der Küche ermöglicht die Nutzung des Tablets als Rezeptarchiv oder zur Listenverwaltung und hält die Hände frei zum Kochen oder Vorräte einräumen. Durch die Pulverbeschichtung sind Sonderanfertigungen in beinahe alle RAL-Farben möglich, um die Tablethalterung noch besser in das Wohnambiente zu integrieren. Bereits vorgefertigt sind die Halterungen aus Aluminium in den Farben Schwarz, Weiß oder Silber für verschiedene iPad und Galaxy Tab Modelle. Die TWP Tablet Wandhalter sind im Online Shop tablethalterung.de erhältlich. Der Wandhalter kann auf Anfrage für andere Tablets, wie das Microsoft Surface, gefertigt werden.

Tablets haben sich zu einem beliebten Medium für die mobile Datennutzung entwickelt. Ob in Konferenzräumen, bei Messen, im Gesundheitswesen, im Bildungswesen oder am Point of Sale im Einzelhandel, die Tablets werden zunehmend häufiger eingesetzt.

Der Online Shop tablethalterung.de ist einer der führenden Anbieter von Halterungssystemen für sämtliche Tablet Modelle wie beispielsweise das iPad Air, Samsung Galaxy Tab oder Microsoft Surface. Mit einem klaren Fokus auf Qualität, Funktionalität und Design ist das Angebot an Produkten grenzenlos. Als Spezialist von Tablethalterungen deckt der Online Shop alle Anforderungen zur Befestigung von Tablets ab, unter anderem als Tablet Wandeinbau, Tablet Wandhalterung, Tablet Autohalterung, Tablet Tischständer, Tabletständer oder Tablet Tischhalterung. Neben den genannten Halterungsmöglichkeiten bietet das vielseitige Artikelsortiment ferner diebstahlsichere oder magnetische Halterungen, Rohrhalterungen, Bodenständer (Stele), Schutzgehäuse oder Ladestationen für Smartphones und Tablets an.

Der Online Shop tablethalterung.de gehört zu dem 2006 in Hamburg gegründeten Unternehmen BTS Business Trading Shops GmbH (www.business-trading.com). Die Online Shops bieten eine große Auswahl an Produkten namhafter Hersteller wie Basalte, Bakker Elkhuizen, BOX it, CBS Colebrook Bosson Saunders, displine, Vogels Halterung, Ergotron, Novus, Dataflex, Newstar, iRoom, INNO, peerless, proNestor, Samsung Galaxy Tab, Sony, TabLines, Wortmann, Zirkona und viele mehr an.

Um den Anforderungen der Konsumenten im täglichen Business / Leben gerecht zu werden, befinden sich im Portfolio darüber hinaus individuelle Sonderanfertigungen. Diese können auf Kundenwunsch als Einzel- oder Serienanfertigung hergestellt werden. Sämtliche Sonderanfertigungen werden mit höchster Präzision in der internen Produktionsstätte in Wedel bei Hamburg produziert.

