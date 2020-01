ALSAD Medical stellt eine innovative neue Anwendung für das tägliche Gesundheitsmanagement vor

Neue Innovation virtualisiert die

Patientenversorgung von Nieren- und Diabetespatienten

Tausende von Patienten mit chronischem Nierenversagen, Diabetes und schwerer

Fettleibigkeit können sich erleichtert fühlen, wenn sie Schwierigkeiten bei der

Einhaltung der Vorschriften, Ernährungseinschränkungen oder der Planung der

täglichen Speisekarte haben. Da immer weniger Ärzte eine immer größere Anzahl

von Patienten versorgen müssen, kann die Technologie eine Lösung bieten. Eine

neue Anwendung für das Gesundheitsmanagement, ALSAD (Automatic LifeStyle

ADvice), kann diesen Patienten beim personalisierten täglichen

Gesundheitsmanagement helfen.

Diabetes und chronische Nierenerkrankungen sind ein globales und wachsendes

Gesundheitsproblem. Lebensweise, Ernährung, Aktivitätsniveau und regelmäßige

Überwachung der Gesundheitsdaten können entscheidend sein, um eine

Verschlechterung der Gesundheit zu vermeiden und die Lebensqualität zu erhalten.

Die Anwendung erfordert jedoch persönliche Betreuung und Motivation.

KI und maschinelle Lerntechnologien ermöglichen einen Ansatz, bei dem der Inhalt

den Nutzer findet (“the content finds the user”), und personalisieren die

Patientenaufklärung und -betreuung. Die Gesundheit und die persönlichen Daten

des Benutzers (Anamnese, Alter, Gewicht, Gewohnheiten) definieren Inhalte und

Empfehlungen, die der einzelne Benutzer erhält.

Technologie kann die Menüplanung für Patienten, die sich einer regelmäßigen

Dialyse unterziehen, automatisieren. “Vorher war es fast unmöglich, wöchentliche

Menüpläne zu erstellen, die alle Anweisungen bezüglich der Grenzwerte für die

Flüssigkeits- oder Mineralstoffzufuhr erfüllten und gleichzeitig vielfältig und

angenehm waren” – sagte Attila, ein Nierentransplantationspatient, der die

Anwendung in den Sommermonaten testet.

Durch die Integration persönlicher Gesundheits-Tracker können Daten mühelos

hinzugefügt werden, um die optimalen Empfehlungen für Ernährung, Bewegung und

tägliches Gesundheitsmanagement zu konfigurieren. Die Patientendaten werden

analysiert, visualisiert und bei Bedarf an medizinisches Fachpersonal

weitergegeben, das sich einen Überblick über den Grad der Einhaltung und die

Gewohnheiten des Patienten zwischen den Arztbesuchen verschaffen kann.

Gesundheitsdienstleister können ALSAD in ihr Leistungspaket integrieren, um

“einen persönlichen Ernährungsberater für die Hosentasche” bereitzustellen.

Die Web-Version ist nun fertig und getestet, mit sehr vielversprechenden ersten

Ergebnissen. Die Patienten haben ihren Alltag bezüglich Kochen und Essen

erfolgreich verändert. Es gelang ihnen auch, die Adipositas zu reduzieren und

einen besseren durchschnittlichen Blutzuckerspiegel bei der Anwendung zu

erreichen.

“Wir glauben an evidenzbasierte, personalisierte Gesundheitslösungen und

Patientenaufklärung zur Unterstützung der Patientenbefähigung” – sagte Laszlo

Varga, CEO von ALSAD Medical (http://www.alsadmedical.com/). Das ungarische

Startup-Unternehmen entwickelte die Anwendung gemeinsam mit Fresenius Medical

Care in Ungarn (https://www.freseniusmedicalcare.hu/hu/kezdooldal/), dem

globalen Anbieter für Nierenpflege, und dem (http://semmelweis.hu/english/) Team

für Ernährung/Medizin der medizinischen Semmelweis-Universität in Budapest. “Die

Qualität der Inhalte ist entscheidend – nur validierte Informationen aus

zuverlässigen medizinischen Quellen sollten den Patienten zur Verfügung gestellt

werden. Wir glauben, dass das beste Ergebnis erzielt werden kann, wenn man

humanmedizinisches Wissen mit Technologie verbindet.”

