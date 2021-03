Alsfelder Unternehmen fördert Mittelstand

Alsfeld. Die in Mittelhessen ansässige VICTORUM Group hilft einheimischen Unternehmen die Corona-Krise besser zu bewältigen.

Hierbei hat das Unternehmen insbesondere kleinere und mittlere Hersteller im Fokus.

Dort werden Exportpotentiale oftmals nicht ausgeschöpft, da man sprachliche und kulturelle Barrieren sowie nötige Erstinvestitionen im Ausland scheut.

Hier schafft VICTORUM als Vertriebs- und Export-Spezialist Abhilfe.

Das heute in bereits 7 Ländern Europas und der GUS vertretene Unternehmen hat sich darauf spezialisiert Waren dieser Hersteller über eigene Handelsvertretungen vor Ort zu vermarkten.

Der Service für die Hersteller ist weitreichend.

Dieser umfasst neben dem aktiven Verkauf der angebotenen Waren Hilfe in den Bereichen Zollabfertigung, Logistik und Zahlungsabwicklung. Ein Exklusivvertrag mit dem renommierten Logistiker DB Schenker gewährleistet eine reibungslose, schnelle und effiziente Abwicklung der Warenlieferung.

?Als selbst in Kazakhstan geborener hatte ich nach meiner Einreise in Deutschland selbst eine Sprach- und Kulturbarriere zu überwinden. Das hat mich dazu inspiriert Unternehmen, denen es in ihrer Geschäftstätigkeit ähnlich ergeht zu unterstützen?, so Siegfried Günter, Gründer und Eigentümer der VICTORUM Group.

Die weitreichende Digitalisierung des Hauses ist die Basis für die erfolgreiche Tätigkeit. So hilft das hauseigene CRM-System den angestellten Im- und Export-Managern Verkäufe extrem schnell und effizient zu gestalten. Eine eigens entwickelte VICTORUM-Telefonie, die alle Niederlassungen in Echtzeit miteinander verbindet, schafft es in Verbindung mit der KI (künstlichen Intelligenz) gestützten Chatsystem eine extrem maschige Zusammenarbeit der VICTORUM Länder mit der Handelsvertretung, Herstellern und Käufern.

?Wir schaffen es einen Hersteller aus dem tiefsten Sibirien in sekundenschnelle mit einem Käufer aus Südspanien zu vernetzen. Das ist die neue Dimension im B2B-Handel?, so Siegfried Günter weiter.