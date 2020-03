Altair ernennt Gilma Saravia zum neuen Chief People Officer

Altair, (Nasdaq: ALTR), ein führender globaler Technologieanbieter von Lösungen für die Produktentwicklung, High-Performance Computing und Data Analytics, gibt bekannt, dass Gilma Saravia als Chief People Officer in das Unternehmen eingetreten ist.

Saravia wird bei Altair die Leitung des globalen Personalwesens, einschließlich Personalstrategie, Talentakquise und -entwicklung sowie Mitarbeiterengagement, übernehmen. Sie wird weltweit sämtliche Aspekte des globalen Altair Personalwesens, das 3.300 Mitarbeiter in 26 Ländern betreut, übernehmen. Darüber hinaus wird sie als Mitglied des Altair Führungsstabs strategische Unternehmensinitiativen unterstützen, um bei Altair weiterhin eine Firmenkultur zu fördern, welche die besten und klügsten Köpfe anspricht und an das Unternehmen bindet.

Saravia bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Führung großer, globaler Teams in den Bereichen organisatorische Effizienz, Talentakquise und -entwicklung sowie der HR-Transformation in großen Unternehmen mit. Zuletzt war sie als Vice President Global Corporate Human Resources and Talent bei Aptiv tätig. Zuvor bekleidetet sie leitende Funktionen bei U.S. Steel und war Senior Manager bei Deloitte?s Human Capital Beratungssparte. Während ihrer gesamten Industrielaufbahn und Beratungstätigkeit leitete Saravia globale Projekte in verschiedensten Industrien, u. a. im Technologieumfeld sowie in den Bereichen Fertigung, Gesundheitswesen, Pharmazie, Transport, öffentlicher Sektor, Bildung und Finanzdienstleistungen.

?Gilmas ?people-first?-Ansatz in der Organisationseffektivität und des global ausgerichteten Denkens wird bei unserer zukünftigen Team-Erweiterung und Personalentwicklung eine große Bereicherung sein und dabei helfen, unsere Wachstumsziele zu erreichen und gleichzeitig unsere außergewöhnliche Unternehmenskultur zu erhalten?, sagte James Scapa, Altair Gründer und Chief Executive Officer. ?Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut, und wir freuen uns, Gilma an Bord zu holen, um uns auf die Entwicklung und Umsetzung einer erfolgreichen HR-Strategie zu konzentrieren?.

?Ich bringe viel Energie mit und fühle mich geehrt, die Zukunft von Altair mitgestalten zu dürfen?, sagte Saravia. ?Was ich an Altair am meisten schätze, ist seine herausragende Unternehmenskultur und das Bekenntnis des Führungsteams zu seinen Mitarbeitern. Diese beiden Grundpfeiler schaffen eine Innovationskultur, die unseren Kunden bahnbrechende Technologien liefert.?

Saravia hat einen Bachelor in Betriebswirtschaft der University of Texas, Austin und verfügt über verschiedene Zertifizierungen und Weiterbildungen in den Bereichen Talentförderung, Führungsentwicklung, Diversität und Integration.

