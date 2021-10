Altair gründet Konsortium für den weiteren Ausbau des Altair Material Data Centers für Ingenieure und Designer

Altair, führender Anbieter für die Verknüpfung von Simulation, HPC und künstlicher Intelligenz, freut sich, das Altair® Material Data Center™ Konsortium anzukündigen. Das Konsortium soll dazu beitragen, das Altair Material Data Center (AMDC) zu einer erstklassigen Materialinformationsquelle zu machen, die innovatives Produktdesign und Fertigung unterstützt.

Die Entwicklung nachhaltiger, effizienter und gewichtsreduzierter Designs erfordert genaue, bereichsübergreifende Materialeigenschaften, und die Auswahl dieser Materialien ist ein wichtiger Schritt in der Produktentwicklung. Das 2020 eingeführte AMDC stellt den Nutzern die Materialeigenschaften zur Verfügung, die sie für Aufgaben wie virtuelles Prototyping und Simulation benötigen. Es ermöglicht Designern, Ingenieuren und Wissenschaftlern Materialien in einer eigenständigen Anwendung oder über die Schnittstelle ihrer Simulations- und Optimierungstools zu suchen und zu vergleichen.

Das AMDC-Konsortium wird das Wachstum dieser cloudbasierten Datenbank, die Ingenieuren und Konstrukteuren sofortigen Zugriff auf genaue Daten über eine Vielzahl von Metallen, Kunststoffen und Verbundwerkstoffen für ihre computergestützten Konstruktionsanwendungen (CAE) bietet, vorantreiben.

„Wir freuen uns, Branchenführer wie Nikola Motors und das National Institute for Aviation Research im Konsortium begrüßen zu dürfen“, sagte Stephanie Buckner, Senior Vice President of Customer Engagement and Corporate Development bei Altair. „Die Mitglieder werden eine zentrale Rolle bei der Weiterentwicklung von AMDC spielen und den Nutzen für Ingenieure und Designer bei neuen technischen Herausforderungen maximieren.“

Die Mitglieder des Konsortiums werden praktische Erfahrungen und bewährte Verfahren austauschen und daran arbeiten, dass die AMDC-Roadmap ihren Bedürfnissen entspricht. Indem sie den Umfang und die Abdeckung des AMDC verbessern, leisten sie einen wertvollen Beitrag zu einer Ressource, die Ingenieuren und Fertigungsexperten weltweit dient.

Neben der Bereitstellung von strategischer Beratung werden Unternehmen, die dem Lenkungsausschuss des Konsortiums angehören, von einem frühzeitigen Zugriff auf die neueste Software und Innovationen von Altair profitieren.

„Die Grundlage für vorhersagbare CAE-Struktursimulationen ist die korrekte Definition standardisierter Baustein-Testverfahren zur Materialcharakterisierung und die Verarbeitung der experimentellen Daten zu verifizierten und validierten CAE-Materialkarten“, sagte Dr. Gerardo Olivares, Direktor und leitender Wissenschaftler am National Institute for Aviation Research der Wichita State University. „Die NIAR Forschungsgruppe Advanced Virtual Engineering and Testing ist stolz darauf, ein Mitglied des Lenkungsausschusses des Altair Material Data Center Konsortiums zu sein.“

Weitere Informationen zu AMDC finden Sie unter: https://www.altair.com/material-data-center/.

Altair ist ein weltweit agierendes Technologieunternehmen, das Software- und Cloud-Lösungen für die Bereiche Simulation, High-Performance Computing (HPC) und Künstliche Intelligenz (KI) anbietet. Altair ermöglicht es Organisationen aus verschiedensten Industriezweigen, in einer vernetzten Welt konkurrenzfähiger zu werden und dabei gleichzeitig eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.altair.de.