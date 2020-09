Altair kündigt die Global Technology Conference 2020 unter dem Motto ?The Future Of ?? an

Altair (Nasdaq: ALTR), ein weltweit agierendes Technologieunternehmen, das Lösungen für die Bereiche Produktentwicklung, High-Performance Computing (HPC) und Data Analytics anbietet, wird seine Global Altair Technology Conference 2020?(ATC) virtuell vom 5.-7. Oktober abhalten. Die ATC bringt die klügsten Köpfe aus aller Welt zusammen, die sich über bahnbrechende digitale Entdeckungen und innovative Branchenneuheiten austauschen ? alles, um weiter Lösungen für eine smartere und enger vernetzte Welt zu erforschen.

?Seit ihrer Einführung vor 12 Jahren hat sich die ATC zum branchenführenden Lernforum für die Erkundung von Ideen und Lösungen zur schnellen Entscheidungsfindung entwickelt?, sagte James Scapa, Gründer und Chief Executive Officer von Altair. ?Wir laden Branchengrößen, Führungskräfte, Analysten, Investoren, Ingenieure, Wissenschaftler, Entwickler und die Hochschulen dazu ein, teilzunehmen und davon inspiriert zu werden, wie wir gemeinsam daran arbeiten, die Zukunft zu gestalten.?

Die kostenfreie dreitägige Konferenz wird unter dem Motto ?The Future of ?? anregende und einzigartige Keynotes bieten, darunter:

?The Future of AI is Empathetic? ? Rana el Kaliouby, CEO und Mitbegründerin von Affectiva sowie Autorin von ?Girl Decoded: A Scientist?s Quest to Reclaim Our Humanity by Bringing Emotional Intelligence to Technology?

?The Future of Robotics? ? Ayanna Howard, Gründerin und CTO von Zyrobotics

?The Future of Engineering Education? ? Mary Boyce, Dekanin der Fu Foundation School of Engineering and Applied Science, Columbia University

?The Future of Engineering Technology? ? Professor Karen Willcox, Direktorin des Oden Institute for Computational Engineering and Sciences, University of Texas in Austin

?The Future of Deep Learning? ? Hod Lipson, Professor für Maschinenbau und Data Science, Columbia University

Die ATC wird auch zentrale Trends beleuchten, die unsere Welt bewegen, einschließlich Gesundheitswesen, Mobilität, künstliche Intelligenz und Augmented Workforce. Zudem wird es einen ganzen Tag geben, der inspirierenden Studierenden und Start-ups gewidmet ist.

Für weitere Informationen, einschließlich der ausführlichen Agenda der ATC und um sich zu registrieren, klicken Sie bitte hier.

Altair ist ein weltweit agierendes Technologieunternehmen, das Software- und Cloud-Lösungen für die Bereiche Produktentwicklung, High-Performance Computing (HPC) und Data Analytics anbietet. Altair ermöglicht es Organisationen aus verschiedensten Industriezweigen, in einer vernetzten Welt konkurrenzfähiger zu werden und dabei gleichzeitig eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.altair.de.