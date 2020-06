Altair? Monarch? feiert 30. Jubiläum mit neuem Hauptrelease der intuitiven und bewährten Datenaufbereitungslösung für jedes Erfahrungsniveau

Altair (Nasdaq: ALTR), ein weltweit agierendes Technologieunternehmen, das Lösungen für die Bereiche Produktentwicklung, High-Performance Computing (HPC) und Data Analytics anbietet, hat heute die Veröffentlichung der neuen Version seiner Altair? Monarch? Software bekanntgegeben, ein Hauptrelease seiner leistungsstarken und intuitiven Datenaufbereitungslösung. Pünktlich zum 30. Jubiläum der ersten Monarch Releases stärkt die neue Version die Fähigkeit der Anwender, Daten automatisch aus Quellen wie Excel Tabellen, PDFs und Textdateien zu extrahieren und zu konvertieren ? und diese schnell und genau für eine effiziente Datenanalyse und Machine Learning Prognosen vorzubereiten.

Indem Daten aus beliebigen Quellen in Zeilen und Spalten ohne jeglichen Programmieraufwand konvertiert werden, erzeugt Monarch schnell übersichtliche und zugängliche Berichte. Es stehen über 80 vorkonfigurierte Funktionen zur Verfügung, die es ermöglichen, aufwendige und fehleranfällige manuelle Datenaufbereitungsaufgaben komplett zu automatisieren. Berichte, deren Erstellung zuvor Stunden oder Tage gedauert haben, sind nun innerhalb von Minuten fertiggestellt. So können sich Anwender auf die eigentlich wertschöpfende Datenanalyse konzentrieren, die eine bessere Entscheidungsfindung ermöglicht.

Wesentliche Neuerungen in Monarch umfassen:

Excel trapping ? Diese einzigartige Funktion ermöglicht Anwendern die Handhabung komplexer Excel-Daten. Regeln können nun dazu genutzt werden, um Daten und Metadaten aus Arbeitsmappen zu extrahieren und zu strukturieren, die für die Berichterstattung konzipiert sind oder die mehrere Arbeitsblätter enthalten.

Improved PDF extraction ? Durch Erkennen von grafischen Elementen wie Rechtecken und Linien in gerenderten PDF-Bildern kann Monarch die Vielfalt der Berichtsformate verarbeiten, die in diesem Format zur Anwendung kommen. So kann jede beliebige Kombination von Schrift und Hintergrundfarben extrahiert werden.

Support for Altair Units ? Altairs flexibles Lizenzmodell ermöglicht es Kunden, nur für das zu zahlen, was sie benötigen und nur dann, wenn sie es benötigen.

?Mit einem Anwenderkreis von weltweit mehreren zehntausend Nutzern umfasst Monarch unsere langjährige Erfahrung, Kunden bei ihren Herausforderungen in komplexen Datenaufbereitungsaufgaben zu unterstützen?, sagte Sam Mahalingam, Chief Technical Officer, Altair. ?Auf den Tag genau 30 Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung passt es sehr gut, dass wir nun einen größeren Freiraum darin bieten, Daten unterschiedlicher Datenquellen in einen leistungsstarken Geschäftswert umzuwandeln.?

Eine kostenfreie Monarch Testversion steht unter https://web.altair.com/monarch-free-trial zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.altair.com/monarch/.

Um mehr über das Altair Angebot für die Datenanalyse zu erfahren, nehmen Sie vom 23.-25. Juni an unserem virtuellen Altair Data Analytics Summit teil, bei dem Sie tiefer in die Technologien und Ideen, die klügere Entscheidungen ermöglichen, eintauchen können: https://web.altair.com/data-analytics-summit.

Altair ist ein weltweit agierendes Technologieunternehmen, das Software- und Cloud-Lösungen für die Bereiche Produktentwicklung, High-Performance Computing (HPC) und Data Analytics anbietet. Altair ermöglicht es Organisationen aus verschiedensten Industriezweigen, in einer vernetzten Welt konkurrenzfähiger zu werden und dabei gleichzeitig eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.altair.de.