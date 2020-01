Altair präsentiert auf der JEC World 2020 unter dem Motto ?From Capability to Capacity? moderne Verbundwerkstoffe für alle Industriebereiche

Altair (Nasdaq: ALTR), ein weltweit agierendes Technologieunternehmen, das Software- und Cloud-Lösungen für die Bereiche Produktentwicklung, High-Performance Computing (HPC) und Data Analytics anbietet, wird vom 3. bis 5. März seine Methoden und Lösungen in den Bereichen Entwurf, Optimierung und Simulation von Verbundwerkstoffstrukturen und -materialien auf der JEC World 2020 in Paris präsentieren, der größten internationalen Messe für die Verbundwerkstoffindustrie.

Während der Veranstaltung wird Altair Prozesse und Lösungen für die Produktentwicklung sowie für simulationsgetriebenes Design vorstellen. Die präsentierten Lösungen helfen dabei, ein modernes Design sowie die Fertigung von Verbundwerkstoffen voranzutreiben ? von der Möglichkeit zur Machbarkeit. Zusätzlich zu den Produktdemonstrationen und Anwendungsbeispielen am Messestand, die den Besuchern einen Einblick in Altairs Lösungen bieten, wird Altair einen Konferenzblock im Programm der Veranstaltung mit Vorträgen von Altair Experten und Kunden leiten.

In dem von Altair veranstalteten Konferenzblock “A Complete Composites Simulation Workflow for all Industries” zeigen Unternehmen wie Cikoni, ENGENUITY, GURIT, KTM Technologies GmbH und weitere in ihren Vorträgen, wie Altair ihnen geholfen hat, innovative Produkte zu entwickeln und ihre Entwicklungsprozesse für Verbundwerkstoffe zu verbessern. Die Veranstaltung findet am 3. März zwischen 13.00 und 15.00 Uhr im Raum “Agora” statt.

Zu den Highlights am Altair Stand gehören u. a. eine 3D-gedruckte Gitterstruktur einer MotoGP Motorradverkleidung von KTM Technologies sowie Produktdemonstrationen zu neuen Möglichkeiten, die Altair HyperWorksTM für die Auslegung und Simulation von Verbundwerkstoffen bietet und vieles mehr.

?Wir freuen uns sehr, dass wir auf der JEC World 2020 vertreten sind und unsere Lösungen und Methoden vorstellen können, die Verbundwerkstoffe für die Serienproduktion vorantreiben und dabei die Markteinführungszeit verkürzen sowie Investitionen maximieren?, sagte Dr. Uwe Schramm, CTO, Solver und Optimierung bei Altair. ?Die erstklassige Simulationstechnologie von Altair verbessert die Herstellung physikalischer Prototypen mit einer vollständig integrierten Lösung für die Designsynthese und -analyse, was zu stabilen und serienreifen Leichtbauteilen führt.?

Um mehr über Altair und seine Lösungen zu erfahren, besuchen Sie Altair am JEC World Stand E86 in Halle 5 oder informieren Sie sich auf der Unternehmenswebseite www.altair.com. Das Altair Konferenzprogramm auf der JEC World findet am 3. März 2020 um 13 Uhr im Raum “Agora” statt. Um sich für eine kostenlose Eintrittskarte zur JEC World und für den Altair Konferenzblock zu registrieren, besuchen Sie bitte https://web.altair.com/jec2020.

Altair ist ein weltweit agierendes Technologieunternehmen, das Software- und Cloud-Lösungen für die Bereiche Produktentwicklung, High-Performance Computing (HPC) und Data Analytics anbietet. Altair ermöglicht es Organisationen aus verschiedensten Industriezweigen, in einer vernetzten Welt konkurrenzfähiger zu werden und dabei gleichzeitig eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.altair.de.