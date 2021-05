Altair veranstaltet Technologiekonferenz und präsentiert Simulationslösungen für Verbundwerkstoffe auf der JEC Composites Connect

Altair, (Nasdaq: ALTR), ein weltweit agierendes Technologieunternehmen, das Lösungen für die Bereiche Simulation, High-Performance Computing (HPC) und Künstliche Intelligenz (KI) anbietet, wird auf der ersten JEC Composites Connect, der virtuellen Version der JEC World, der weltweit führenden Messe für Verbundwerkstoffe, am 1. Juni eine Technologiekonferenz mit Schwerpunkt auf Simulationslösungen für Verbundwerkstoffe veranstalten.

Unter dem Titel ?A Complete Composites Workflow for All Industries? wird Altairs Konferenz die einzige von einem Unternehmen geleitete Konferenz mit branchenübergreifenden Präsentationen sein, die den gesamten Designzyklus von Verbundwerkstoffprodukten abdecken. Die Konferenz umfasst Präsentationen von mehreren Industrieexperten, darunter:

Jeffrey Wollschlager, Vice President Composite Technologies, Altair

Martin Perterer, Fachabteilungsleiter Simulation, KTM e-Technologies

Patrick Jumin, Karim Sliman und Derik Joël Kengne Tapchom, Composite Specialists, SNCF

Nerea MarKaide, Expertin für Polymere und Verbundwerkstoffe, Cidetech

Für viele Branchen ist ein optimales Verhältnis von Gewicht zu Leistung entscheidend, darunter Luft- und Raumfahrt, Transportwesen, Sport und Rennsport. Wenn extreme Leichtbauanforderungen auf ultimative Leistungsvorgaben treffen, sind endlosfaserverstärkte Materialien die Lösung der Wahl. Die ganzheitliche Simulation von Endlosfaserverbundwerkstoffen ist ein wichtiger Baustein, um Produkte auf individuelle Anforderungen zuzuschneiden. Zusätzlich zum Konferenzprogramm wird Altair auch mit einem virtuellen Stand vertreten sein. Dort können die Teilnehmer Altair Experten treffen, sich mit anderen Besuchern vernetzen sowie erfahren, wie Altair Lösungen dabei helfen:

die Zeit vom Design bis zur Produktion von Verbundwerkstoffen zu verkürzen.

Verbundwerkstoffkonstruktionen zu zertifizieren.

das endgültige Versagensverhalten vorherzusagen.

Materialdaten und -charakterisierungen zu verwalten.

Den Abschluss der Altair-Veranstaltung bildet eine Roundtable-Diskussion zum Meinungsaustausch mit verschiedenen Herstellern und den Altair-Experten im Bereich Verbundwerkstoffe.

?Wir nehmen schon seit vielen Jahren an den JEC Veranstaltungen teil. In diesem Jahr sind wir mehr denn je davon überzeugt, dass es wichtig ist, diese Zusammenarbeit fortzuführen und die JEC World weiterhin mit unseren Inhalten und Lösungen zu unterstützen?, sagte Jeffrey Wollschlager, Vice President Composites Technologies, Altair. ?Die JEC bleibt ohne Zweifel die wichtigste Veranstaltung für Innovationen im Bereich der Verbundwerkstoffe. Die Lösungen von Altair tragen in hohem Maße zu einem nahtlosen Design- und Entwicklungsprozess bei der Verwendung von Verbundwerkstoffen in allen Industriezweigen bei und ermöglichen leichtere Konstruktionen und bessere Produkte.?

Die JEC Connect ist wie eine reale Messe konzipiert. In der virtuellen Oberfläche der Eventplattform können die Besucher einen Rundgang machen und digitale Stände besuchen, an denen Unternehmen ihre Produkte präsentieren, mehrere Networking-Zonen und eine Plattform zur Terminvereinbarung nutzen sowie an mehreren Konferenzen teilnehmen, darunter auch die von Altair.

Für weitere Informationen und zur Anmeldung besuchen Sie bitte: https://www.jeccomposites-connect.events/….

Altair ist ein weltweit agierendes Technologieunternehmen, das Software- und Cloud-Lösungen für die Bereiche Simulation, High-Performance Computing (HPC) und Künstliche Intelligenz (KI) anbietet. Altair ermöglicht es Organisationen aus verschiedensten Industriezweigen, in einer vernetzten Welt konkurrenzfähiger zu werden und dabei gleichzeitig eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.altair.de.