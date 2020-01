Alternativen für den Stadtrand / Kommentar von Joachim Fahrun zu Mobilitätsangebote

Kurzform: Es ist dringend notwendig, als ersten Schritt das vom

Land hochsubventionierte Leihrad-System Nextbike in die Außenbezirke auszuweiten

und auch private Anbieter dazu zu nötigen. Auch die BVG-Ruf-Limousine Berlkönig

sollte ihre Leistungsfähigkeit nicht zwischen Kreuzberg und Mitte unter Beweis

stellen, sondern in Lichterfelde-Ost oder Kaulsdorf. Wenn es nicht gelingt, auch

den Berlinern außerhalb der Innenstadt den Verzicht aufs eigene Auto schmackhaft

zu machen und ihnen Alternativen zu bieten, wird eine City mit weniger Pkw ein

Wunschtraum bleiben.

Der vollständige Kommentar: Mit dem Leihrad zum S-Bahnhof rollen und dann rasch

in die City fahren. Oder mit dem Zug raus in den Außenbezirk und dann per

E-Roller zum Termin. Was wie ein logischer Beitrag zur Verkehrswende und zur

Vermeidung von Autoverkehr in der Innenstadt klingt, ist in Berlin leider gerade

dort nicht möglich, wo die Wege länger, die Bahnhöfe weiter entfernt und die

Taktungen der Busse lockerer sind. In den Stadtteilen außerhalb des S-Bahnrings

sind nämlich all die schönen neuen und smarten Verkehrsangebote von

Carsharing-Autos und Ruf-Bussen über E-Roller bis zu Leih-Fahrrädern nicht oder

nur sehr rudimentär zu haben. Stattdessen werden die Menschen in der City fast

zugeworfen mit all den Vehikeln, die sie gar nicht so dringend benötigen, weil

die nächste U-Bahnstation um die Ecke ist. Dieses Dilemma aufzulösen, ist eine

entscheidende Aufgabe der Verkehrspolitik. Sonst wird der Graben zwischen den

Bewohnern der Außenbezirke und den Bürgern in der City immer tiefer. Die einen

sehen keine andere Möglichkeit, als mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Und die

anderen empfinden es als Zumutung, dass andere Menschen mit ihren Wagen ihre

Straßen zuparken und die Luft verschmutzen. Deswegen ist es dringend notwendig,

als ersten Schritt das vom Land hochsubventionierte Leihrad-System Nextbike in

die Außenbezirke auszuweiten und auch private Anbieter dazu zu nötigen. Auch die

BVG-Ruf-Limousine Berlkönig sollte ihre Leistungsfähigkeit nicht zwischen

Kreuzberg und Mitte unter Beweis stellen, sondern in Lichterfelde-Ost oder

Kaulsdorf. Wenn es nicht gelingt, auch den Berlinern außerhalb der Innenstadt

den Verzicht aufs eigene Auto schmackhaft zu machen und ihnen Alternativen zu

bieten, wird eine City mit weniger Pkw ein Wunschtraum bleiben.

Pressekontakt:

BERLINER MORGENPOST

Telefon: 030/887277 – 878

bmcvd@morgenpost.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4489760

OTS: BERLINER MORGENPOST

Original-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell