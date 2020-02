Altersversorgung imöffentlichen Dienst: deutlich teurer als bisher bekannt (FOTO)

Die Versorgungsverpflichtungen für die Beschäftigten im öffentlichenDienst von Bund, Ländern und Gemeinden sind erheblich höher, als siegemeinhin den Bürgern dargestellt werden. Gerade in der jetztbegonnenen Dekade muss zu Lasten investiver Projekte mit hohenAusgabensteigerungen gerechnet werden. Zu diesem Ergebnis kommt eineaktuelle Recherche der bundesweit tätigen Unternehmensberatung dizDeutsches Institut für Zeitwertkonten und Pensionslösungen AG.Untersucht wurden der Haushalt des Bundes sowie im Ländervergleichvor allem Hessen und Berlin. “Zudem fehlen auch im privatenUnternehmenssektor Rückstellungen für Pensionszusagen in derGrößenordnung von mehreren hundert Milliarden Euro”, betontdiz-Vorstand Thorsten Kircheis. Vor dem Hintergrund ihrerUntersuchung ist die diz AG skeptisch, ob der aktuell imBundesfinanzministerium zur Veröffentlichung vorbereitete“Tragfähigkeitsbericht” die Versorgungslasten in vollem Umfangtransparent macht.

Anspruch der diz-Untersuchung war es, tatsächlich alle

Verpflichtungen zu erfassen, die den öffentlichen Haushalten aus der

Altersversorgung ihrer Beschäftigten entstehen. So werden bislang in

Übersichten häufig die zusätzlich zu den Beamtenpensionen auch im

Rentenalter noch gezahlten Beihilfen zur Krankenversicherung

unterschlagen. Oft fehlen Angaben zur Hinterbliebenenversorgung oder

zu gesonderten pensionsberechtigten Personengruppen.Bei den

Angestellten betrifft die Informationslücke die tarifliche

Zusatzversorgung, die über die Beiträge zur gesetzlichen

Rentenversicherung hinausgeht. Dieses in der Öffentlichkeit

weitgehend unbeachtete Versorgungssystem dient dazu, den Angestellten

des öffentlichen Dienstes einen nahezu gleichen Rentenanspruch wie

den Beamten zu sichern. Es entspricht deshalb nicht den Tatsachen,

dass es für die öffentlichen Hände günstiger sei, Angestellte statt

Beamte zu beschäftigen.

Unterstützung erhielt die diz AG bei ihrer Recherche durch den

Wirtschaftsrat der CDU mit seinen Landesverbänden Hessen und

Berlin-Brandenburg.

Bundeshaushalt: Trotz weniger Pensionären deutlich höhere

Pensionsausgaben

Die Bundesregierung unterrichtet Parlament und Öffentlichkeit im

regulären Abstand von rund zwei Jahren mit einem umfassenden

“Versorgungsbericht” aus dem Innenministerium über ihre

Pensionsverpflichtungen. Der letzte “Sechste Versorgungsbericht”

stammt allerdings aus dem Jahr 2016. Darin wird erläutert, dass der

Bund neben höheren Pensionslasten auch mit steigenden Einnahmen

rechnet. Daher werde sich die Versorgungsquote (das heißt der Anteil

des Versorgungsaufwands an den Haushaltseinnahmen) langfristig wie

heute schon bei mäßigen 2 bis 2,2 Prozent bewegen und somit kein

ernsthaftes Problem darstellen. Anstelle hoher vorsorglicher

Rückstellungen hofft man auf ausreichende Steuerzuflüsse in laufender

Rechnung.

Ein wesentlicher Einflussfaktor für die Ausgabenhöhe ist die Anzahl

der Versorgungsempfänger. Bekanntlich kommt die Babyboomer-Generation

in die Rentenjahre. Deshalb gibt es seit Langem die Sorge, dass die

öffentlichen Haushalte mit vielen neuen Rentenzugängen überfordert

sein könnten. Was den Bund betrifft, gibt es stattdessen aber sogar

eine gewisse “Entspannung”. Dort sinkt die Zahl der

versorgungsberechtigten Beamten, Richter, Soldaten und

Hinterbliebenen bis 2050 deutlich um rund 42 Prozent von heute rund

650.000 auf etwa 380.000 im Jahre 2050.

Die Ursache dafür ist, dass der Bund auch für die ehemaligen Beamten

bei der Bundespost und der Bundesbahn mitverantwortlich ist. Außerdem

gibt es pensionsberechtigte Personen, die vor dem Ende des zweiten

Weltkriegs Beamte waren, und es gibt Sonderversorgungen für

Staatsbeschäftigte der ehemaligen DDR. Alle diese Personengruppen

werden mit der Zeit immer weniger, Gevatter TOD ist hier der

natürliche Problemlöser.

Ein gegenläufiger Trend ist, dass seit dem Ende der Finanzkrise

wieder viele neue Beamte eingestellt wurden, und dass jede Tarifrunde

mit einer Erhöhung der Beamtenbezüge später auch zu höheren Pensionen

führt.

Auch wenn die Gesamtzahl der Versorgungsempfänger beim Bund künftig

deutlich abnimmt, steigen die Pensionslasten daher trotzdem:

Der Höchststand wird dem Sechsten Versorgungsbericht zufolge in den

Jahren um 2040 mit fast 25 Mrd. Euro erreicht werden: rund 10

Milliarden Euro mehr als 2015.

“Zehn Milliarden Euro: Das ist immerhin etwa der Betrag, für den eine

Volkswirtschaft schon eine völlig neue Basistechnologie entwickeln

könnte”, bemerkt diz-Volkswirt Leander Hollweg dazu.

Zudem sind die genannten Ausgaben unvollständig: Man muss nämlich die

Beihilfen zur Krankenversicherung hinzurechnen, die Beamte – die

ehemaligen Bahn- und Postbeamten eingeschlossen – auch im Rentenalter

bekommen. Diese Beihilfen entsprechen etwa einer 15 prozentigen

Kostenerhöhung. Zudem hat der Bund begonnen, neben den

liquiditätswirksamen Ausgaben auch noch thesaurierte Rückstellungen

im Rahmen von Sondervermögen zu bilden. Das ist sinnvoll – aber

rechnet man diesen Aufwand mit ein, so betragen die Pensionslasten

des Bundes tatsächlich heute schon jährlich rund 25 Milliarden Euro.

Dies ist in einer anderen Publikation aus dem

Bundesfinanzministerium (BMF)nachzulesen, dem “Finanzbericht 2020”.

Weil sich dort keine ausreichende Begründung für die erhebliche

Abweichung vom Versorgungsbericht findet, hat die diz AG beim BMF

nachgefragt. Das BMF hat daraufhin den Sachverhalt bestätigt: die

tatsächliche Hausbelastung geht heute also schon weit über die

angeblich moderaten 2 Prozent hinaus.

Versorgungslasten treffen vor allem die Bundesländer

Die Mehrzahl der Beamten arbeitet allerdings in den Ländern. Von rund

1.275.000 pensionierten Beamten und Richtern bei Bund, Ländern und

Gemeinden waren 738.000, also 58 Prozent, Landesbeamte.

Die Besoldung und die finanzielle Vorsorge für Pensionsansprüche

werden seit 2005 ausschließlich von den Ländern selbst geregelt.

Entsprechend unterschiedlich drücken die Pensionslasten auf die

laufenden Landeshaushalte. Leider sind die verfügbaren Übersichten,

die alle Bundesländer miteinander vergleichen, schon zehn Jahre alt.

Die Vergleichsberechnungen stammen aus einer Studie des Bundes der

Steuerzahler Deutschland. Weil es sich aber um langfristige Trends

handelt, haben die Zahlen durchaus eine Aussagekraft:

Zwischen den einzelnen Bundesländern zeigen sich darin erhebliche

Unterschiede beim Anteil der Pensionsausgaben – ohne Beihilfen – an

den Gesamtausgaben der jeweiligen Bundesländer. Spitzenreiter war

demnach das Saarland, in dem über 10 Prozent der Ausgaben auf reine

Beamtenpensionen entfallen. Die neuen Bundesländer, die als Teil der

früheren DDR keine entsprechende Beamtenversorgung kannten, wachsen

hingegen nur langsam in die Problematik hinein. Für die einst in

West- und Ostberlin geteilte Hauptstadt errechnete sich vor zehn

Jahren mit einer Versorgungsquote von 5,6 Prozent eine mittlere

Position.

Hessen: Transparenz, aber keine Entwarnung

Hessen belegt mit knapp 9 Prozent einen Platz im oberen Mittelfeld,

ist aber etwa gleichauf mit den Flächenländern Baden-Württemberg und

Niedersachsen.

Eine Besonderheit in Hessen ist der große Anteil der Beamten im

höheren Dienst. Kein anderes Bundesland hat so viele Spitzenbeamte

wie Hessen!

Andererseits: Die Anzahl der Beamten pro Einwohner ist in Hessen

niedrig, verglichen mit den anderen westlichen Bundesländern. Und die

Höhe der Beamtengehälter ist vergleichsweise moderat.

Kostentreiber bei den Versorgungslasen sind die jährlichen Neuzugänge

in die Rente, durchschnittlich rund 1.200 jährlich. Der stärkste

Anstieg mit 2.400 neuen Pensionären fand allerdings schon 2016 statt.

Daraus ergibt sich nach einer Projektion des hessischen

Finanzministeriums aus dem Jahr 2017, dass die jährlichen

Versorgungsausgaben von 2,555 Mrd. EUR in 2015 auf 4.316 Mrd. EUR in

2032 wachsen. Auch in dieser Projektion sind die Beihilfen nicht

enthalten. Tatsächlich dürften den hessischen Staatspensionäre also

nicht wie vom Ministerium veröffentlicht, aktuell rund 3 Mrd. EUR

zufließen, sondern knapp 3,5 Mrd. EUR. Im Jahr 2032 wird der Zufluss

fast 5 Mrd. EUR betragen. Ohne die Beihilfen ergibt sich eine

durchschnittliche jährliche Ausgabenerhöhung bis 2032 von 3,14%

gegenüber dem Vorjahr. Das könnte durch jährliche

Steuermehreinnahmen, die erfahrungsgemäß auch in dieser Größenordnung

eintreten, noch aufgefangen werden. Unter Einbeziehung der Beihilfen

aber dürfte die Steigerung der Pensionslast höher sein, als an

Steuerzuwachs erwartet werden kann.

In Hessen erkennt man mit Beginn der 2030er Jahre eine wieder

zunehmende Ausgabendynamik. Dafür spart das Land Hessen heute schon

in zwei Vorsorgefonds, die bis 2030 auf 10 Milliarden Euro

angewachsen sein sollen. Das ist im Ländervergleich vorbildlich, doch

es werden eben auch noch einmal weitere 140 Millionen Euro jährlich

dafür gebunden – was dennoch nicht ausreichen wird, um die

steigenden Lasten ab der dritten Dekade haushaltsneutral abzufedern.

Vorbildlich ist auch, dass Hessen seine Finanz-und Ertragslage mit

einem jährlichen Geschäftsbe-richt für die Bürger transparent macht.

So sind die Ausgaben für die Beihilfen zumindest angeführt, sie

werden nur leider nicht unmittelbar in die Übersicht zu den

Beamtenpensionen aufgenommen.

Berlin: dauerhaft 10% des Haushalts für Pensionäre

Anders in Berlin: Dort verweigert die Finanzverwaltung für Finanzen

sogar dem Abgeordnetenhaus aktuelle Angaben und Prognosen zu den

Beihilfen. Michael Weidenhammer, Leiter “Grundsatzangelegenheiten der

Personalpolitik” begründet dies damit, “dass die Gewerkschaften

daraus Rückschlüsse ziehen könnten, welche Lohnsteigerungen wir für

kommende Tarifverhandlungen schon gedanklich vorweggenommen haben.”

Eine ähnliche Größenordnung von knapp 15 % wie in Hessen räumt er

jedoch ein und meint nur: “Wir kennen die absoluten Zahlen.

Prozentuale Aufschläge haben wir noch nie berechnet, doch nach meinem

Dafürhalten sind es etwas weniger als 15%.”

Der Versorgungsbericht, den die Senatsverwaltung dem Abgeordnetenhaus

laut Gesetz alle zwei Jahre vorlegen muss, wird nicht nur durch diese

Leerstelle zu einem weitgehend unbrauchbaren Zahlenwerk. In gleicher

Weise gilt dies für ein umfängliches Gutachten zu den künftigen

Pensionslasten, das der Senat im März 2019 von der

Unternehmensberatung Deloitte Consulting GmbH erstellen ließ. Dort

werden für das laufende Jahr 2020 Versorgungsausgaben von 2,057 Mrd.

EUR erwartet. Die diz AG schätzt sie hingegen auf 2,687 Mrd. EUR,

also 630 Millionen EUR höher! Und für 2030 beträgt die

Schätzdifferenz bereits fast eine Milliarde EUR – statt 2,740 Mrd.

EUR bei Deloitte stehen in der Rechnung der diz AG 3,703 Mrd. EUR.

Die diz AG berücksichtigt nämlich unter anderem erstmals auch

Ausgaben, die aus dem AAÜG Altersansprücheübernahmegesetz noch für

ehemalige Beamte aus Ostberlin zu begleichen sind sowie die Dynamik

des Vorsorgefonds, in den voraussichtlich bis 2030 pro Jahr 80,4

Millionen Euro einzuzahlen sind.

Milliardenversorgung auch für die Angestellte

Neben diesen in herkömmlichen Prognosen fehlenden Angaben muss nach

Auffassung der diz AG noch ein weiterer wichtiger Sachverhalt

einbezogen werden, den nach Wahrnehmung der diz AG keine Regierung

transparent macht: die Zusatzversorgung für die Angestellten im

öffentlichen Dienst. Im Mittelpunkt dieses Systems steht die VBL

Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder. Rund 2,5 Millionen

Angestellte erhalten darüber – zusätzlich zur gesetzlichen Rente –

eine Art Betriebsrente. Die Beschäftigten leisten dazu nur einen

recht geringen Eigenanteil. Auch die Mitarbeiter in kommunalen

Eigenbetrieben profitieren davon. Neben der VBL gibt es zudem noch

weitere Kassen. Das Beitragssystem besteht aus Elementen des

Umlageverfahrens, der Kapitaldeckung und aus Sanierungsgeldern; für

die alten und neuen Länder gelten unterschiedliche Varianten.

Jedenfalls haben die öffentlichen Arbeitgeber dafür laufend hohe

Einzahlungen in die VBL zu tätigen. Eine Statistik zu diesen

Einzahlungen und welche laufenden Beträge davon auf den Bund sowie

die einzelnen Länder entfallen, ist nicht erhältlich. Bekannt sind

jedoch zumindest die jährlichen Gesamtausgaben der VBL und deren

grobe Verteilung zwischen dem Bund einerseits und insgesamt den

Ländern auf der anderen Seite.

In 2020 dürften 5,9 Milliarden EUR über die VBL zur Auszahlung

kommen, in zehn Jahren sollen es schon 7,5 Mrd. EUR sein. Nur und 5

Prozent dieser Ausgaben fließt an ehemalige Bundesangestellte. Die

Hauptlast tragen also wiederum die Länder.

In Berlin hat die Senatsverwaltung auf Anfrage der diz AG jetzt

erstmals eine Angabe zu den eigenen Einzahlungen in die VBL gemacht:

in 2020 werden es rund 200 Millionen EUR (196,1, Mio EUR) und damit

fast 8 Prozent mehr als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre sein.

Da die Zahl der Berliner Staatsdiener wieder kräftig steigt, ist es

nach Meinung der diz AG gerechtfertigt, diese Steigerungsrate auch

für die nächsten zehn Jahre fortzuschreiben, so dass sich die

jährlichen Zusatzausgaben für angestellte Beschäftigte bis 2030 mehr

als verdoppeln könnten (418 Mio EUR).

Trotz jener Ausgabenposten, die in den herkömmlichen Übersichten

nicht aufgeführt werden, wird der Berliner Landeshaushalt aber wohl

nicht komplett aus dem Ruder laufen: Die gesamten Versorgungslasten

dürften nach diz-Schätzung mit jährlich rund 3 Prozent etwa ebenso

schnell steigen wie die zu erwartenden Steuereinnahmen. Mit rund 10

Prozent Anteil an den Einnahmen des Landes Berlin ist und bleibt die

Versorgungsquote aber doppelt so hoch, wie sie noch vor zehn Jahren

im Ländervergleich geschätzt worden war. Weder für Steuersenkungen

noch für mehr Investitionen wird Spielraum sein. Schon für 2020 und

2021 reduzierte der Berliner Senat seine ursprünglich hochfliegenden

Investitionspläne um 161 bzw. 182 Mio. EUR, und, so erklärte

Finanzsenator Dr. Michael Kollatz im November 2019:”mit Sicht auf

2023 verbleibt eine Haushaltsdelle von ca. 200 Mio. EUR”.

Angesichts der unzureichenden Vorsorge für die Altersbezüge der

ehemaligen Staatsdiener warnt diz-Vorstand Thorsten Kircheis, “dass

es keine Einbeziehung der Beamten in eine sogenannte

Bürgerversicherung für alle Beschäftigten geben darf, solange die

staatlichen Schuldner dafür nicht ausreichende Rücklagen einzahlen.

Anderenfalls wäre dies ein Riesen-Betrug an den aktiven

Beitragszahlern der Privatwirtschaft.”

Quellenangaben und Graphiken hierzu sind bei der diz AG abrufbar und

werden in Kürze auch auf der diz-Interseite verfügbar gemacht:

https://www.diz.ag/downloads/

