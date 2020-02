Altiplano nimmt in der historischen Mine Farellon in Chile die Erschließungsarbeiten im Stollen Hugo wieder auf, um sich den Zugang zu weiteren kupfer- und goldführenden Bereichen zu sichern



EDMONTON, 21. Februar 2019 – Altiplano Metals Inc. (TSXV: APN) (WKN: A2JNFG) (Altiplano oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Unternehmensführung die Erschließung des Stollens Hugo wieder aufgenommen hat. Über diesen Stollen erfolgt derzeit der Zugang zu den untertägigen Extraktionsebenen 401M und 395M der historischen Kupfer-Gold-Mine Farellon unweit von La Serena (Chile), an der das Unternehmen die Schürfrechte besitzt. Der Stollen soll in den nächsten Monaten weiter erschlossen werden, um auch tieferliegende Bereiche des Kupfer-Gold-Erzgangsystems Farellon zu erreichen, das im Jahr 2019 im Zuge von Diamantbohrungen in fünf Löchern durchteuft wurde (siehe Tabelle 1). Mit dem Ausbau werden neue Bereiche eröffnet, aus denen zusätzliche Massenproben aus der Mineralisierung bei Farellon unterhalb der Ebene 395M gewonnen werden können (siehe Abbildung 1).

CEO Alastair McIntyre meint dazu: Wir freuen uns, die Fortsetzung der Erschließungsarbeiten im Stollen Hugo bekannt geben zu können. Dieser Stollen wird die weitere Evaluierung des Kupfer-Gold-Erzgangsystems Farellon erleichtern. Wir können es kaum erwarten, im Zuge dieser Erweiterung und der Entwicklung und Errichtung der Verarbeitungsanlage vor Ort den Projektfortschritt sicherstellen zu können.

Tabelle 1 – Bohrergebnisse 2019

BohrloLängAzimuFallwiErzganErzganAb-scGeschäDurchschni

ch e t nkel g von g bis hnitttzte tt

(°) (m) (m) (m) wahrel. Kupfer-

(m) Mächtgehalt

igkeit(%)

(m)

19FNDH35,8110 -35 23,40 32,05 8,65 4,90 1,41

033

19FNDH32,6150 -38 23,50 30,20 6,70 1,53 1,20

034

19FNDH43,0118 -36 26,10 35,70 9,60 2,97 1,50

035

19FNDH31,2205 -43 15,00 29,40 14,402,50 3,55

036

19FNDH88,0110 -50 53,50 77,50 24,004,30 2,28

037

Im Laufe der nächsten Monate will das Unternehmen den Stollen Hugo in vertikaler Richtung um bis zu 53 Meter unterhalb der Ebene 395M erweitern. Mit der Erweiterung des Stollens verschafft sich das Unternehmen Zugang zu einer potentiellen Menge von 200.000 Tonnen Material, das mit Kupfer und Gold mineralisiert ist. Im Jahr 2019 wurden in begrenztem Umfang Bohrungen durchgeführt, die gezeigt haben, dass sich das Erzgangsystem in der Tiefe mit ähnlichen Erzgehalten und Mächtigkeiten fortsetzt, wie sie im Rahmen der Massenprobenahmen der letzten 15 Monaten ermittelt wurden. In besagtem Zeitraum konnte Altiplano rund 57.000 Tonnen mineralisiertes Material mit einem durchschnittlichen Kupfergehalt von 1,75 % fördern und verarbeiten. Diese Zahlen decken sich weitgehend mit den abgeleiteten Mineralressourcen des Erzgangs, die sich laut einem unabhängigen Fachbericht der Firma APEX Geoscience Ltd. unter Berücksichtigung eines Kupfer-Cutoff-Gehalts von 1,0 % auf 278.360 Tonnen mit einem durchschnittlichen Erzgehalt von 1,92 % Kupfer (und 0,12 g/t Gold) belaufen (Dufresne et al., 2018 – hier der Link zur entsprechenden Pressemeldung). Das Unternehmen will die Diamantbohrungen fortsetzen, um noch mehr Informationen über die Geometrie des Erzgangsystems sowie sein Ressourcenpotenzial zu gewinnen und damit Richtwerte für die weitere Erschließung des Explorationsstollens Hugo zu bekommen.

Abbildung 1: Vereinfachter Querschnitt des Erzgangsystems Farellon mit Darstellung der potenziellen Kupferressourcen unterhalb der Ebene 395M. Auf Basis der im Jahr 2019 erzielten Extraktionsrate von 200.000 Tonnen dürfte eine zukünftige Extraktion über einen Zeitraum von 3-4 Jahren möglich sein.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/50097/APN – 20 Feb 2020 News Release – Hugo decline_DE_PRcom.001.jpeg

Altiplano bezieht seine Daten aus Aufzeichnungen zu früheren Fördermengen, aus den laufenden Diamantbohrungen und aus dem aktuellen untertägigen Massenbeprobungsprogramm. Diese Daten werden zur Schätzung des Erzgehalts, der Mächtigkeiten und der Tonnagen der Mineralisierung im Vorfeld weiterer Massenprobenahmen verwendet. Das Unternehmen hat für das Projekt keine Mineralreserven angegeben und es wurde bis dato auch noch keine Entscheidung hinsichtlich einer Förderung getroffen. Sollte eine Produktionsentscheidung erfolgen, ohne dass eine Machbarkeitsstudie zum Nachweis der wirtschaftlichen und technischen Umsetzbarkeit durchgeführt wird, ergäben sich daraus ein größerer Unsicherheitsfaktor und aus wirtschaftlicher und technischer Sicht das Risiko des Scheiterns im Zusammenhang mit einer solchen Produktionsentscheidung.

John Williamson, P.Geol., Chairman von Altiplano, hat als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 den fachlichen Inhalt dieser Pressemeldung überprüft und freigegeben.

Altiplano Metals Inc. (APN: TSXV) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das auf die Evaluierung und den Erwerb von Projekten mit großem Ausbaupotenzial – von der Entdeckung bis hin zum Endstadium der Produktion – in Kanada und auch anderen Ländern spezialisiert ist. Die Unternehmensführung hat bereits mehrfach unter Beweis gestellt, dass sie Chancen nutzen, Herausforderungen erfolgreich bewältigen und Wertschöpfung für das Unternehmen generieren kann. Nähere Einzelheiten zu Altiplano finden Sie auf der Webseite www.apnmetals.com.

